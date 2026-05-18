Pondelok 18. máj 2026
Médiá: Pri streľbe v Turecku zahynuli 4 osoby a 8 utrpelo zranenia

Autor TASR
Istanbul 18. mája (TASR) - Pri streľbe neďaleko juhotureckého mesta Mersin zahynuli v pondelok štyri osoby a ďalších osem ľudí utrpelo zranenia, informovali tlačové agentúry DHA a IHA. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.

K streľbe došlo približne 40 kilometrov severovýchodne od Mersinu. Podľa DHA zahynuli najmenej dvaja ľudia, keď útočník začal strieľať vo vnútri reštaurácie, a ďalší dvaja prišli o život v inej lokalite. Útočník následne unikol na aute a polícia po ňom vedie rozsiahle pátranie, do ktorého sa zapojili aj vrtuľníky.

Medzi obeťami streľby boli majiteľ reštaurácie a zamestnanec, uviedla agentúra IHA. Ďalších dvoch identifikovala ako mladého pastiera a vodiča nákladného auta.

Strelcom je údajne 17-ročný mladík ozbrojený brokovnicou, píše DHA. Polícia ani tamojší predstavitelia sa k incidentu doposiaľ nevyjadrili.

K incidentu došlo mesiac po tom, čo Tureckom otriasli dva strelecké útoky spáchané tínedžermi. Pri prvom utrpelo zranenia 16 ľudí, zatiaľ čo druhý si vyžiadal desať obetí na životoch, najmä medzi mladými školákmi.
