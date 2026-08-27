< sekcia Zahraničie
Pri výbuchu auta v Petrohrade zahynul dôstojník ruského letectva
Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) potvrdil, že začal trestné stíhanie vo veci požiaru vozidla, v dôsledku ktorého prišla jedna osoba o život a druhá bola hospitalizovaná so zraneniami.
Autor TASR
Moskva 27. (TASR) - Pri výbuchu vozidla v druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad zahynul vo štvrtok príslušník ruských ozbrojených síl. Jeho manželku, ktorá s ním cestovala, previezli záchranári do nemocnice so zraneniami. S odvolaním sa na ruské médiá a telegramové kanály o tom informovala agentúra Reuters. Agentúra AFP to označila za zrejme ďalší atentát na člena ruskej armády počas prebiehajúcej vojny na Ukrajine.
Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) potvrdil, že začal trestné stíhanie vo veci požiaru vozidla, v dôsledku ktorého prišla jedna osoba o život a druhá bola hospitalizovaná so zraneniami. Totožnosť ani jednej z nich výbor nezverejnil.
Telegramový kanál Mash podľa Reuters identifikoval dotknutých ako príslušníka armády a jeho manželku. Petrohradské internetové noviny Fontanka uviedli, že zosnulý muž mal vojenskú hodnosť podplukovník a pôsobil v ruskom letectve. Manželský pár sa podľa novín stal terčom pri odchode z domu.
Neoverené zábery na sociálnych sieťach zachytili policajné a záchranné zložky na uzavretej ulici v Petrohrade, na ktorej boli rozhádzané úlomky, zrejme časti poškodeného auta. Jeho výbuch podľa kanálu Mash spôsobila pravdepodobne podomácky vyrobená nálož.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Rusko obvinilo ukrajinské bezpečnostné zložky z niekoľkých atentátov alebo pokusov o atentát na ruských vojenských predstaviteľov či verejne známe osobnosti podporujúce ruskú inváziu na Ukrajinu.
Ukrajinské zdroje sa v niektorých prípadoch k zodpovednosti skutočne prihlásili, v iných ju zase popreli. K najnovšiemu výbuchu sa Kyjev zatiaľ nevyjadril.
Naposledy 13. augusta zahynul ruský dôstojník pri bombovom útoku na Krymskom polostrove, ktorý Rusko anektovalo. Úrady neskôr zadržali ženu pre podozrenie, že dôstojníka zavraždila na objednávku ukrajinských tajných služieb, pripomenula agentúra AFP.
V decembri 2024 prišiel o život pri výbuchu bomby ukrytej v skútri generálporučík Igor Kirillov, ktorý velil ruským jednotkám radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Išlo o jeden z mála útokov, ku ktorým sa Ukrajina otvorene prihlásila.
Medzi ďalšie známe obete bombových útokov v Rusku patrili Daria Duginová, dcéra vplyvného nacionalistického ideológa Alexandra Dugina, či Vladlen Tatarskij, známy prokremeľský vojenský bloger. Kyjev poprel účasť na útoku, pri ktorom zahynula Duginová, a k útoku na Tatarského sa jednoznačne nevyjadril.
Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) potvrdil, že začal trestné stíhanie vo veci požiaru vozidla, v dôsledku ktorého prišla jedna osoba o život a druhá bola hospitalizovaná so zraneniami. Totožnosť ani jednej z nich výbor nezverejnil.
Telegramový kanál Mash podľa Reuters identifikoval dotknutých ako príslušníka armády a jeho manželku. Petrohradské internetové noviny Fontanka uviedli, že zosnulý muž mal vojenskú hodnosť podplukovník a pôsobil v ruskom letectve. Manželský pár sa podľa novín stal terčom pri odchode z domu.
Neoverené zábery na sociálnych sieťach zachytili policajné a záchranné zložky na uzavretej ulici v Petrohrade, na ktorej boli rozhádzané úlomky, zrejme časti poškodeného auta. Jeho výbuch podľa kanálu Mash spôsobila pravdepodobne podomácky vyrobená nálož.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Rusko obvinilo ukrajinské bezpečnostné zložky z niekoľkých atentátov alebo pokusov o atentát na ruských vojenských predstaviteľov či verejne známe osobnosti podporujúce ruskú inváziu na Ukrajinu.
Ukrajinské zdroje sa v niektorých prípadoch k zodpovednosti skutočne prihlásili, v iných ju zase popreli. K najnovšiemu výbuchu sa Kyjev zatiaľ nevyjadril.
Naposledy 13. augusta zahynul ruský dôstojník pri bombovom útoku na Krymskom polostrove, ktorý Rusko anektovalo. Úrady neskôr zadržali ženu pre podozrenie, že dôstojníka zavraždila na objednávku ukrajinských tajných služieb, pripomenula agentúra AFP.
V decembri 2024 prišiel o život pri výbuchu bomby ukrytej v skútri generálporučík Igor Kirillov, ktorý velil ruským jednotkám radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Išlo o jeden z mála útokov, ku ktorým sa Ukrajina otvorene prihlásila.
Medzi ďalšie známe obete bombových útokov v Rusku patrili Daria Duginová, dcéra vplyvného nacionalistického ideológa Alexandra Dugina, či Vladlen Tatarskij, známy prokremeľský vojenský bloger. Kyjev poprel účasť na útoku, pri ktorom zahynula Duginová, a k útoku na Tatarského sa jednoznačne nevyjadril.