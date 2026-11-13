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Médiá: Putin má pravdepodobne štvrtého vnuka, dostal meno Adrian
Na základe uniknutých dokumentov sa Adrian Igorevič Tichonov narodil v Ústrednej klinickej nemocnici patriacej pod Úrad pre správu prezidentského majetku
Autor TASR
Moskva 13. novembra (TASR) - Katerina Tichonovová, najmladšia dcéra ruského prezidenta Vladimira Putina, porodila syna Adriana. Informoval o tom spravodajský portál Agentstvo na základe uniknutých záznamov z matričného úradu. Podľa portálu sa narodil už 15. augusta 2025 v Moskve a jeho údajným otcom je baletný majster Igor Zelenskij, píše TASR s odvolaním na na správy webov Meduza a The Moscow Times.
Na základe uniknutých dokumentov sa Adrian Igorevič Tichonov narodil v Ústrednej klinickej nemocnici patriacej pod Úrad pre správu prezidentského majetku. Jeho rodný list bol vydaný až 10. júla 2026. Oneskorenie mohlo podľa ruských médií súvisieť so snahou rodiny utajiť jeho narodenie.
Tichonovová sa pred pôrodom zúčastňovala na verejných podujatiach prevažne na diaľku a prostredníctvom videohovoru vystúpila napríklad na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre.
S Igorom Zelenským má vzťah od roku 2017, ktorý v tom čase pôsobil ako umelecký riaditeľ Bavorského štátneho baletu v Mníchove. Server iStories zistil, že počas dvoch rokov letecky navštívila Mníchov viac ako 50-krát a cestovala aj so Zelenským.
V decembri 2017 porodila dcéru Elzu. Ako informoval ruský web Proekt, dievčatko používalo pri medzinárodných cestách priezvisko svojej matky, aj keď v rodnom liste malo priezvisko otca a jej manžela Kirilla Šamalova. Bol to syn Nikolaja Šamalova, dlhoročného Putinovho priateľa a partnera v družstve Ozero.
Putin v júni 2017 oznámil narodenie druhého vnuka, syna jeho najstaršej dcéry Marie Voroncovovej. Starší Roman sa narodil v auguste 2012, keď bola vydatá za holandského podnikateľa Jorrita Faassena. Mladší Andrej sa narodil v apríli 2017, keď žila s manažérom Novateku Jevgenijom Nagorným.
Šéf Kremľa má podľa ruských médií deti s bývalou gymnastkou Alinou Kabajevovou, ktoré používajú iné priezvisko. Podľa Centra Dossier sa Ivan a Vladimir narodili v rokoch 2015 a 2019 a priezvisko Spiridonov je pravdepodobne odvodené od mena prezidentovho starého otca Spiridona Putina.
Putinova údajná nemanželská dcéra so Svetlanou Krivonogichovou, Jelizaveta, má priezvisko Rudnovová a na sociálnych sieťach používa pseudonym Luiza Rozovová, píše The Moscow Times.
Na základe uniknutých dokumentov sa Adrian Igorevič Tichonov narodil v Ústrednej klinickej nemocnici patriacej pod Úrad pre správu prezidentského majetku. Jeho rodný list bol vydaný až 10. júla 2026. Oneskorenie mohlo podľa ruských médií súvisieť so snahou rodiny utajiť jeho narodenie.
Tichonovová sa pred pôrodom zúčastňovala na verejných podujatiach prevažne na diaľku a prostredníctvom videohovoru vystúpila napríklad na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre.
S Igorom Zelenským má vzťah od roku 2017, ktorý v tom čase pôsobil ako umelecký riaditeľ Bavorského štátneho baletu v Mníchove. Server iStories zistil, že počas dvoch rokov letecky navštívila Mníchov viac ako 50-krát a cestovala aj so Zelenským.
V decembri 2017 porodila dcéru Elzu. Ako informoval ruský web Proekt, dievčatko používalo pri medzinárodných cestách priezvisko svojej matky, aj keď v rodnom liste malo priezvisko otca a jej manžela Kirilla Šamalova. Bol to syn Nikolaja Šamalova, dlhoročného Putinovho priateľa a partnera v družstve Ozero.
Putin v júni 2017 oznámil narodenie druhého vnuka, syna jeho najstaršej dcéry Marie Voroncovovej. Starší Roman sa narodil v auguste 2012, keď bola vydatá za holandského podnikateľa Jorrita Faassena. Mladší Andrej sa narodil v apríli 2017, keď žila s manažérom Novateku Jevgenijom Nagorným.
Šéf Kremľa má podľa ruských médií deti s bývalou gymnastkou Alinou Kabajevovou, ktoré používajú iné priezvisko. Podľa Centra Dossier sa Ivan a Vladimir narodili v rokoch 2015 a 2019 a priezvisko Spiridonov je pravdepodobne odvodené od mena prezidentovho starého otca Spiridona Putina.
Putinova údajná nemanželská dcéra so Svetlanou Krivonogichovou, Jelizaveta, má priezvisko Rudnovová a na sociálnych sieťach používa pseudonym Luiza Rozovová, píše The Moscow Times.