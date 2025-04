Médiá: Putin ponúkol zastavenie bojov pozdĺž súčasného frontu

Moskva 22. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin údajne Spojeným štátom ponúkol zastavenie bojov na Ukrajine pozdĺž súčasných frontových línií. V utorok o tom informoval denník Financial Times (FT) s odvolaním na tri osoby oboznámené so záležitosťou. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



Putin to podľa zdrojov FT povedal osobitnému Trumpovmu vyslancovi Steveovi Witkoffovi počas ich nedávneho štvorhodinového stretnutia v Petrohrade.



Moskva by sa v takom prípade mohla vzdať nárokov na časti štyroch anektovaných ukrajinských oblastí, ktoré stále zostávajú pod kontrolou Kyjeva.



Rusko ešte v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a v roku 2022 po spustení celoplošnej invázie a zmanipulovaných referendách na okupovaných územiach anektovalo aj Luhanskú, Doneckú, Záporožskú a Chersonskú oblasť. Napriek tomu, že žiadnu z týchto oblastí Moskva úplne nekontroluje, považuje ich za integrálnu súčasť Ruskej federácie a za svoje federálne subjekty.



Agentúra Bloomberg v sobotu informovala, že Spojené štáty sú údajne pripravené uznať ruskú kontrolu nad Krymom ako súčasť širšej mierovej dohody medzi Moskvou a Kyjevom.