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Médiá: Putin si so sebou do Číny zrejme vzal aj jadrový kufrík
Putina v Číne čaká trojstranné stretnutie s prezidentami Číny a USA - Si Ťin-pchingom a Donaldom Trumpom.
Autor TASR
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Šen-čen 18. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin si so sebou na summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom Šen-čene zrejme priniesol aj jadrový kufrík známy ako čeget. Informovali o tom ruské médiá, píše TASR.
Spravodajca štátnej televízie Rossija-1 sa na záberoch z miesta summitu spýtal príslušníka ruského námorníctva, či kufrík, ktorý nesie, je jadrovým kufríkom, ktorý možno použiť na príkaz na jadrový útok. Námorník mu na jeho otázku opakovane odpovedal kladne.
Čeget nie je samostatné tlačidlo na odpálenie jadrových rakiet. Je to komunikačný a riadiaci terminál, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje proces rozhodovania a vydávania príslušných rozkazov ako súčasť systému velenia jadrových síl, ktorý sa nazýva Kazbek.
Či skutočne ide o ruský jadrový kufrík nebolo možné overiť. Video sa však rýchlo začalo šíriť na internete a dieľali ho aj viaceré popredné svetové médiá vrátane amerických staníc NBC News či CBS News.
Putina v Číne čaká trojstranné stretnutie s prezidentami Číny a USA - Si Ťin-pchingom a Donaldom Trumpom. Jednou z tém rokovaní by mali byť aj jadrové arzenály týchto krajín.
Spravodajca štátnej televízie Rossija-1 sa na záberoch z miesta summitu spýtal príslušníka ruského námorníctva, či kufrík, ktorý nesie, je jadrovým kufríkom, ktorý možno použiť na príkaz na jadrový útok. Námorník mu na jeho otázku opakovane odpovedal kladne.
Čeget nie je samostatné tlačidlo na odpálenie jadrových rakiet. Je to komunikačný a riadiaci terminál, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje proces rozhodovania a vydávania príslušných rozkazov ako súčasť systému velenia jadrových síl, ktorý sa nazýva Kazbek.
Či skutočne ide o ruský jadrový kufrík nebolo možné overiť. Video sa však rýchlo začalo šíriť na internete a dieľali ho aj viaceré popredné svetové médiá vrátane amerických staníc NBC News či CBS News.
Putina v Číne čaká trojstranné stretnutie s prezidentami Číny a USA - Si Ťin-pchingom a Donaldom Trumpom. Jednou z tém rokovaní by mali byť aj jadrové arzenály týchto krajín.