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Médiá: Rakety, ktoré dopadli v Poľsku, boli vyrobené len nedávno
Trosky rakiet boli zaistené a odovzdané na vyšetrovanie.
Autor TASR
Varšava 25. novembra (TASR) - Ruské riadené strely Ch-101, ktoré dopadli v piatok (20.11.) na troch miestach v Poľsku, boli vyrobené vo štvrtom kvartáli 2026. Podľa zdrojov denníka Rzeczpospolita to môže svedčiť o tom, že Rusko používa rakety bezprostredne po ich výrobe a že jeho skladové zásoby sú obmedzené. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Všetky tri strely vyrobili podľa zdrojov denníka z prostredia bezpečnostných zložiek, ktoré analyzujú trosky rakiet, v zbrojárskych závodoch v Dubne pri Moskve. Z tej istej továrne pochádza aj strela, ktorá dopadla do Poľska v júli. Vyrobená bola v druhom štvrťroku tohto roku.
„Z toho vyplýva, že Rusi to, čo vyrobia, aj priebežne spotrebúvajú. Zvyčajne sa najskôr vystreľuje staršia technika, aby sa zabezpečila rotácia v sklade a obnovili sa zásoby. V tomto prípade je zrejmé, že Rusko strieľa tým, čo práve schádza z výrobnej linky v továrni,“ uviedol zdroj pre denník.
Analytik Centra pre východné štúdiá (OSW) Krzysztof Nieczypor zhodnotil, že súčasná výroba dopĺňa nedostatky v ruských skladoch a využívanie nových rakiet súvisí so zintenzívnením útokov.
Trosky rakiet boli zaistené a odovzdané na vyšetrovanie. To má okrem iného zistiť, či boli rakety ozbrojené. Ich dopad vyšetruje Oddelenie pre vojenské záležitosti Obvodnej prokuratúry v Lubline. Vyšetrovatelia tiež preverujú, či strely dopadli na miesta, na ktoré boli namierené.
Všetky tri strely vyrobili podľa zdrojov denníka z prostredia bezpečnostných zložiek, ktoré analyzujú trosky rakiet, v zbrojárskych závodoch v Dubne pri Moskve. Z tej istej továrne pochádza aj strela, ktorá dopadla do Poľska v júli. Vyrobená bola v druhom štvrťroku tohto roku.
„Z toho vyplýva, že Rusi to, čo vyrobia, aj priebežne spotrebúvajú. Zvyčajne sa najskôr vystreľuje staršia technika, aby sa zabezpečila rotácia v sklade a obnovili sa zásoby. V tomto prípade je zrejmé, že Rusko strieľa tým, čo práve schádza z výrobnej linky v továrni,“ uviedol zdroj pre denník.
Analytik Centra pre východné štúdiá (OSW) Krzysztof Nieczypor zhodnotil, že súčasná výroba dopĺňa nedostatky v ruských skladoch a využívanie nových rakiet súvisí so zintenzívnením útokov.
Trosky rakiet boli zaistené a odovzdané na vyšetrovanie. To má okrem iného zistiť, či boli rakety ozbrojené. Ich dopad vyšetruje Oddelenie pre vojenské záležitosti Obvodnej prokuratúry v Lubline. Vyšetrovatelia tiež preverujú, či strely dopadli na miesta, na ktoré boli namierené.