Médiá: Rokovania medzi Izraelom a Hamasom skončili v dobrej atmosfére
Autor TASR
Káhira 7. októbra (TASR) - V egyptskom meste Šarm aš-Šajch sa v pondelok neskoro večer skončilo prvé kolo nepriamych rokovaní medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas o ukončení dvojročnej vojny v Pásme Gazy. Rozhovory sa ukončili v pozitívnej atmosfére a budú pokračovať aj v utorok, píšu egyptské médiá. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice CNN.
Rokovania prebiehali za zatvorenými dverami a prísnych bezpečnostných opatrení, pričom vyjednávači oboch strán komunikovali cez sprostredkovateľov z Egypta a Kataru. Uskutočnili sa len niekoľko týždňov po izraelskom pokuse zabiť hlavného vyjednávača Hamasu v katarskej Dauhe.
Delegácie diskutovali o príprave podmienok na prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy a palestínskych väzňov z izraelských väzníc v rámci 20-bodového mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Trump v pondelok v Bielom dome vyhlásil, že Hamas urobil počas rokovania v Egypte dôležité ústupky. „Myslím si, že postupujeme veľmi dobre a že Hamas súhlasí s vecami, ktoré sú veľmi dôležité,“ skonštatoval. Podľa jeho názoru strany dospejú k dohode.
Podľa palestínskeho zdroja blízkeho vedeniu Hamasu môže táto fáza rokovaní, ktorá bola zahájená tesne pred druhým výročím útoku hnutia na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý spustil vojnu v Pásme Gazy, „trvať niekoľko dní“.
Šéf Bieleho domu svoj plán predstavil minulý týždeň. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s návrhom súhlasil. Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré jeho časti, vrátane odovzdania moci a prepustenia všetkých rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov.
