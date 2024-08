Médiá: Rusi sa báli, že Ukrajina zaútočí v Petrohrade

Moskva 6. augusta (TASR) - Rusko malo podozrenie, že Ukrajina plánuje útok na vojenskú prehliadku v júli v Petrohrade pri príležitosti Dňa ruského námorníctva, na ktorej sa zúčastnil aj prezident Vladimir Putin. Moskva v tejto súvislosti dokonca kontaktovala Washington, uviedla ruská štátna televízia Rossija 1, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry Reuters.



Podľa ruskej televízie sú detaily útoku štátnym tajomstvom a bližšie informácie o ňom nezverejnila.



Televízia citovala námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova. Podľa jeho slov boli obavy Ruska z možného útoku tak veľké, že ruský minister obrany Andrej Belousov kontaktoval svojho amerického rezortného kolegu Lloyda Austina.



Riabkov podľa ruského spravodajského portálu lenta.ru pre televíziu uviedol, že ukrajinské špeciálne služby plánovali počas prehliadky 28. júla atentát na Putina a Belousova.



Reuters upozorňuje, že tieto tvrdenia nedokázal nezávisle overiť a ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne nereagovalo na žiadosť o vyjadrenie.



Denník The New York Times koncom júla informoval, že Austin prijal 12. júla telefonát od Belousova. Ich rozhovor sa údajne týkal tajnej operácie Ukrajiny proti Rusku, ktorá mala podľa Moskvy súhlas Spojených štátov.



New York Times citoval dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov, ktorí uviedli, že tvrdenia Ruska Pentagón prekvapili a predstavitelia americkej obrany o tomto údajnom pláne nevedeli. Washington však bral obavy Ruska natoľko vážne, že kontaktoval Ukrajinu a upozornil ju, že ak takýto útok plánuje, nemala by ho vykonať.