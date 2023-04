Média: Rusko mapuje energetickú infraštruktúru severských krajín

Kodaň 19. apríla (TASR) - Rusko možno plánuje sabotáž veterných fariem, plynovodov či elektrických a internetových káblov vo vodách v okolí Dánska, Nórska, Fínska a Švédska. S odvolaním sa na správy spravodajských služieb a odborníkov to uvádza dánsky spravodajský portál DR Nyheder. TASR správu prevzala v stredu od televízie Sky News.



DR Nyheder uvádza, že ruské civilné a vojenské lode mapujú pobrežnú infraštruktúru severských krajín. Odpočúvaním námornej komunikácie sa prišlo na to, že v severských vodách sa plaví niekoľko "lodí duchov". Jednou z nich je ruské plavidlo Admiral Vladimirskij, oficiálne určené na morský výskum.



Podľa predpokladov je používané na spravodajské účely a bolo vystopované severne od dánskeho polostrova Sjllands Odde.



Novinár a fotograf dánskej mediálnej spoločnosti DR sa k ruskej lodi priblížili vo vlastnom plavidle. Na palube ruskej lode sa objavilo niekoľko mužov so zakrytými tvárami vrátane muža v uniforme a nepriestrelnej veste s ruskou vojenskou puškou.



Spravodajské informácie, ktoré Moskva údajne zbiera, by jej pomohli podniknúť útoky na energetickú a komunikačnú infraštruktúru v prípade väčšieho konfliktu so Západom.



Dánsko, Nórsko, Fínsko a Švédsko pritom poskytli Ukrajine v jej boji proti ruskej invázii značnú finančnú a vojenskú pomoc.