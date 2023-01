Scholz je za istých podmienok pripravený schváliť tanky Ukrajine

Berlín 19. januára (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz je údajne pripravený povoliť za istých podmienok dodávku nemeckých tankov Leopard 2 na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky denníka Süddeutsche Zeitung.



Scholz v utorkovom telefonáte s americkým prezidentom Joeom Bidenom podľa informácií zmienených médií uviedol, že Nemecko by mohlo tanky dodať, ak USA Ukrajine poskytnú svoje tanky Abrams. Biden to však počas rozhovoru zjavne nepotvrdil.



Nemecký týždenník Bild s odvolaním sa na zdroje z prostredia nemeckej vlády taktiež oznámil, že Scholz dodávku tankov Leopard 2 umožní, keď to schvália aj ďalšie členské krajiny NATO. Úrad kancelára sa k záležitosti v stredu večer odmietol vyjadriť.



Scholz v posledných dňoch čelí zvýšenému tlaku v súvislosti s rozhodnutím o dodávkach zbraní pre Ukrajinu.



Nové dodávky pomoci budú jednou z tém piatkového stretnutia Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny na leteckej základni Ramstein v Nemecku.