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Šéf NATO podľa médií pricestoval do Kyjeva na neohlásenú návštevu

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Generálny tajomník NATO Mark Rutte. Foto: TASR/AP

Rutte prišiel do Kyjeva po tom, čo Rusko v uplynulom období podniklo rozsiahle útoky na Ukrajinu vrátane hlavného mesta.

Autor TASR
Kyjev 3. júna (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v stredu pricestoval do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu, informovali na sociálnych sieťach Ukrajinské železnice (Ukrzaliznycja). Portál Ukrainska pravda informuje, že železnice následne svoj príspevok aj s fotografiami Rutteho na kyjevskej stanici neskôr vymazali, píše TASR.

„Dnes na kyjevskej železničnej stanici s potešením vítame generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Táto návšteva je veľmi dôležitá, tak ako aj všetky predchádzajúce, pretože ide o gesto solidarity a podpory zo strany Aliancie pre našu krajinu,“ uviedli železnice v neskôr vymazanom príspevku.

Rutte prišiel do Kyjeva po tom, čo Rusko v uplynulom období podniklo rozsiahle útoky na Ukrajinu vrátane hlavného mesta. Masívna vlna ruských dronových a raketových útokov v noci na utorok pripravila na Ukrajine o život najmenej 23 ľudí. Ukrajinské velenie informovalo, že Rusko v utorok vypálilo celkovo 73 rakiet a vyslalo 656 dronov. Šlo o jeden z najväčších útokov celej vojny, ktorý preťažil časť ukrajinskej protivzdušnej obrany a spôsobil straty na životoch a materiálne škody aj v metropole Kyjev či meste Dnipro.
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