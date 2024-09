Médiá: Spor Bruselu s Maďarskom v otázke víz pre Rusov pokračuje

Budapešť 2. septembra (TASR) - Spor medzi Maďarskom a Európskou úniou v otázke zjednodušenia vydávania pracovných víz pre občanov Ruska a Bieloruska sa dostáva do ďalšej fázy a Európska komisia plánuje iniciovať právne konanie voči Budapešti. S odvolaním sa na nemecký denník Handelsblatt na to upozornil v pondelok server mandiner.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Bolo to najintenzívnejšie stretnutie za posledných päť rokov," citujú noviny šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella, podľa ktorého príslušné stretnutie ministrov v Bruseli charakterizovali búrlivé diskusie. Na nich Nemecko aj Litva vyjadrili v súvislosti s rozhodnutím maďarskej vlády vážne bezpečnostné obavy.



Európska komisia prisľúbila, že maďarskú reakciu na obavy dôkladne preskúma. Vláda premiéra Viktora Orbána vyhlásila, že zjednodušený vstup cudzincov je povolený v rámci prísne regulovaného konania a len za účelom zamestnania.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás v tejto súvislosti podľa servera na pravidelnej tlačovej konferencii kabinetu minulý týždeň povedal, že v Maďarsku je registrovaných len 6000 pracovníkov z Ruska, pričom v Nemecku ich je až 300.000. "Znamená to, že výhrady Bruselu voči tomuto programu majú výhradne politický charakter," podčiarkol.



Maďarský minister vnútra Sándor Pintér 21. augusta odoslal EK list, v ktorom detailne vysvetľuje, prečo Budapešť rozšírila vízový program takzvanej "národnej karty" na Rusko a Bielorusko. "V prípade žiadosti o národnú kartu vykonáva Maďarsko rovnaké migračné a bezpečnostné previerky ako v prípade iných povolení na pobyt. Národná karta sa vydáva s prihliadnutím na príslušné predpisy Európskej únie a s ohľadom na bezpečnostné riziká, ktoré môžu vzniknúť," uviedol v liste Pintér.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)