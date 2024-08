Médiá: Spravodajcovi OSN zakázali vstup do Afganistanu

Kábul 21. augusta (TASR) - Radikálne hnutie Taliban zakázalo osobitému spravodajcovi vymenovanému Organizáciou Spojených národov Richardovi Benettovi vstup do Afganistanu. Hovorca administratívy Zabíhulláh Mudžáhid to povedal pre miestnu televíziu Tolo a zároveň obvinil spravodajcu zo "šírenia propagandy". TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry Reuters.



"Pánovi Benettovi bolo zakázané cestovať do Afganistanu, pretože jeho úlohou bolo šírenie propagandy v Afganistane. Nie je to človek, ktorému dôverujeme... Zvykol zveličovať menšie problémy a rozširovať ich," povedal Mudžáhid. Benettovi podľa hovorcu neumožnia vstup do Afganistanu. Ide o zriedkavý verejný zákaz vstupu pre konkrétneho zahraničného predstaviteľa, komentuje Reuters.



"Dokonca aj po tom, čo sme pána Benetta opakovane žiadali o zachovanie profesionálnosti... sa rozhodlo, že... jeho správy sú založené na predsudkoch a historkách, ktoré poškodzujú záujmy Afganistanu a afganského ľudu," uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Afganistanu Abdul Kahár Balchí.



Rada OSN vymenovala Benetta v roku 2022, aby monitoroval situáciu v oblasti ľudských práv v Afganistane po tom, ako sa tam rok predtým dostal opätovne k moci Taliban. Spravodajca má kanceláriu mimo Afganistanu, no krajinu navštívil niekoľkokrát, aby sa oboznámil so situáciou. Bennet v minulosti kritizoval zaobchádzanie Talibanu so ženami a dievčatami a prirovnal ho k zločinom proti ľudskosti.



Mudžáhid už skôr uviedol, že Taliban rešpektuje práva žien v súlade so svojou vlastnou interpretáciou islamského práva a miestnymi zvyklosťami.



Taliban sa v Afganistane vrátil k moci pred tromi rokmi, keď sa odtiaľ stiahli zahraniční vojaci. Žiadna zahraničná vláda ho však ešte oficiálne neuznala. Viaceré krajiny s Talibanom v pozadí spolupracujú vo sfére investícií či obchodu, uviedol pre TASR historik zo Stanfordovej univerzity v americkom štáte Kalifornia Robert Crews.



Zahraniční predstavitelia vrátane Washingtonu vyjadrili nesúhlas s postupom hnutia v oblasti práv žien a dievčat. Aktíva afganskej centrálnej banky boli dokonca zmrazené a na mnohých vysokopostavených predstaviteľov Talibanu sa vzťahujú cestovné obmedzenia OSN.



V Kábule zatiaľ stále pôsobí misia OSN v Afganistane, ktorá podobne ako spravodajca monitoruje situáciu ohľadom ľudských práv a informuje o nich.