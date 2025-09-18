< sekcia Zahraničie
Média: Stredomorie a Európu postihlo v auguste rekordné sucho
Autor TASR
Paríž 18. septembra (TASR) - Európa a Stredomorie zaznamenali počas augusta rekordné sucho. Vyplýva to z analýzy dát služby Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus, ktorú vykonala agentúra AFP. Podľa nej zasiahlo extrémne sucho viac ako polovicu tohto územia, píše TASR.
Na základe údajov služby Copernicus čelilo suchu 53 percent územia Európy a Stredomoria, čo je najviac od začiatku meraní v roku 2012. Priemerné augustové hodnoty v rokoch 2012 až 2024 dosahovali 30,1 percent.
Mimoriadne zasiahnuté boli východná Európa a Balkán. Tisícky obyvateľov v týchto regiónoch museli úrady evakuovať a pre lesné požiare vyvolané vysokými teplotami zomreli v balkánskych štátoch dvaja ľudia.
Aj západná Európa čelila suchu a v Portugalsku zaznamenali pokles dažďových zrážok na 70 percentách územia. Francúzsko v auguste zasiahla druhá letná vlna horúčav, ktorá spôsobila nedostatok vody v dvoch tretinách krajiny.
Výrazne postihnuté boli Arménsko, Gruzínsko a Libanon, kde viac ako 90 percent územia ovplyvnilo v auguste extrémne sucho. Turecko bojovalo s niekoľkými lesnými požiarmi a na 84 percentách územia zaznamenalo nedostatok vody.
Služba Copernicus zbiera dáta na základe údajov zo satelitov, lodí, lietadiel a meteorologických staníc. AFP dodáva, že služba zaznamenáva neúprosne stúpajúce teploty v dôsledku otepľovania planéty spôsobeného emisiami skleníkových plynov z ľudskej činnosti.
