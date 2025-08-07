< sekcia Zahraničie
Putin sa podľa amerických médií musí najprv stretnúť so Zelenským
Biely dom v stredu uviedol, že záujem o stretnutie s Trumpom vyjadrila Moskva. Trump následne oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom.
Autor TASR
Washington 7. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa najprv musí stretnúť so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským, až potom sa môže uskutočniť schôdzka s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Uviedol to zdroj z Bieleho domu, na ktorý sa vo štvrtok odvolali americké médiá vrátane stanice ABC News a denníka New York Post. Médiá to považujú za spochybnenie tvrdenia Moskvy o dohode na stretnutí Putina a Trumpa, píše TASR.
Poradca Kremľa Jurij Ušakov vo štvrtok bez ďalších podrobností oznámil, že Spojené štáty a Rusko sa na návrh americkej strany v princípe dohodli na stretnutí prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Biely dom v stredu po rokovaní Trumpovho vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Moskve uviedol, že záujem o stretnutie s Trumpom vyjadrila Moskva. Trump následne oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom.
Miesto ani konkrétny dátum prípadnej schôdzky lídrov zatiaľ oficiálne neoznámili. Putin vo štvrtok označil za vhodnú lokalitu Spojené arabské emiráty. Vyhlásil tiež, že stretnutiu so Zelenským sa nebráni, ale ešte je naň podľa neho priskoro.
„Putin sa musí stretnúť so Zelenským, aby sa schôdzka (s Trumpom) mohla uskutočniť,“ citoval predstaviteľa Bieleho domu denník New York Post. „Miesto stretnutia ešte nebolo stanovené,“ dodal. Túto informáciu priniesol aj denník The Washington Post a portál stanice ABC News.
Witkoff podľa Ušakova s Putinom hovoril aj o myšlienke trojstranného stretnutia medzi lídrami USA, Ruska a Ukrajiny. Agentúra AFP pripomenula, že ruský prezident ešte v júni povedal, že je pripravený stretnúť sa so Zelenským, ale iba počas „poslednej fázy“ rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine.
„Opakovane som zdôraznil, že vo všeobecnosti nemám proti tomu nič. Možné to je,“ povedal Putin vo štvrtok novinárom. „Na stretnutie (so Zelenským, pozn. TASR) však treba vytvoriť určité podmienky. Bohužiaľ, na vytvorenie takýchto podmienok je ešte pred nami dlhá cesta,“ uviedol.
Denník The Washington Post sa odvolal na vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa, podľa ktorého sa v stredu diskutovalo o návrhoch, aby sa Trump najskôr stretol samostatne s lídrami Ruska a Ukrajiny a potom bol usporiadaný trojstranný summit. Trump v ten deň telefonoval so Zelenským a ďalšími európskymi lídrami.
Ukrajinský prezident vo štvrtok opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Hľadanie skutočných riešení je podľa neho možné iba na úrovni lídrov oboch krajín.
