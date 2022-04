Médiá: Švédsko a Fínsko požiadajú o vstup do NATO súčasne

Štokholm/Helsinki 25. apríla (TASR) - Vlády Švédska a Fínska sa dohodli, že žiadosti o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO) predložia súčasne v polovici mája. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne médiá.



Podľa fínskych bulvárnych novín Iltalehti švédska vláda požiadala Fínsko, aby obe krajiny vyjadrili svoj úmysel spoločne v týždni od 16. do 22. mája. Túto informáciu švédske vládne zdroje potvrdili aj švédskemu bulvárnemu denníku Expressen.



Podpora verejnosti vo Švédsku i v susednom Fínsku pre vstup do NATO po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu stúpla.



Hoci obe severské krajiny nie sú členmi NATO, s Alianciou úzko spolupracujú, čo okrem iného umožňuje jednotkám NATO usporiadať cvičenia na ich pôde. Helsinki a Štokholm tiež v posledných rokoch výrazne zintenzívnili svoju bilaterálnu obrannú spoluprácu, píše AP.