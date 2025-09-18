< sekcia Zahraničie
Média: Sýria čoskoro s Izraelom uzavrie viaceré bezpečnostné dohody
Autor TASR
Damask 18. septembra (TASR) - Zdroj agentúry AFP vo štvrtok informoval, že Sýria do konca roka uzavrie niekoľko bezpečnostných a vojenských dohôd s Izraelom. Dôraz sa podľa neho bude klásť najmä na dohodu o zastavení (izraelských) vojenských operácií v Sýrii. informuje TASR.
Agentúra Reuters vo štvrtok informovala, že Spojené štáty presadzujú, aby Sýria uzavrela dohodu s Izraelom, ktorá by ukončila konflikt medzi týmito dvoma krajinami. USA by ju chceli dosiahnuť ešte pred začiatkom Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Prezident Sýrie Ahmad Šara však poprel, že by USA vyvíjali na jeho krajinu akýkoľvek tlak.
Po páde dlhoročného sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri minulého roka Izrael nasadil vojakov do nárazníkovej zóny pod správou Organizácie Spojených národov, ktorá oddeľuje sily oboch krajín medzi Izraelom okupovanými Golanským výšinami a zvyškom južnej Sýrie. Izrael tiež obsadil strategicky významnú horu Hermon a vykonal množstvo vzdušných úderov na sýrske vojenské ciele.
Americký portál Axios v utorok informoval, že Izrael predložil sýrskej vláde nový návrh. Ponúka stiahnutie svojich jednotiek z oblastí, do ktorých prenikol v predchádzajúcich mesiacoch s výnimkou Hermonu, výmenou za demilitarizáciu sýrskych pohraničných oblastí a bezletovú zónu južne od Damasku. Požaduje tiež zachovanie vzdušného koridoru cez Sýriu, ktorý by mu umožnil viesť letecké operácie proti Iránu.
