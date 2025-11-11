< sekcia Zahraničie
Média: Tribunál pre zločiny proti Ukrajine má problémy s financovaním
Rada Európy pôvodne predstavila návrh rozpočtu tribunálu vo výške približne 75 miliónov eur ročne, prezradili zdroje.
Autor TASR
Štrasburg 11. novembra (TASR) - Vytvorenie osobitného tribunálu pre zločiny agresie proti Ukrajine pod záštitou Rady Európy môže byť ohrozené pre rozpočtové problémy. Upozornila na to v utorok stanica Euronews s odvolaním sa na viaceré zdroje, informuje TASR.
Európski prispievatelia sa obávajú, že Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa budú pokračovať v politike obmedzenej podpory Ukrajiny, čo komplikuje snahy o zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov pre nový tribunál. Viaceré európske krajiny totižto zápasia s udržaním svojich záväzkov voči Kyjevu bez americkej pomoci.
Dohodu o zriadení tribunálu podpísali Rada Európy a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v júni tohto roka. Na jeho efektívne fungovanie bude potrebná finančná spolupráca viacerých partnerov. Ako pripomína Euronews, členmi tribunálu sa môžu stať aj krajiny mimo Rady Európy, ktorá má v súčasnosti 46 členov.
Európske krajiny si podľa stanice uvedomujú, že budú musieť prijať náročné rozhodnutia o tom, ktoré projekty budú schopné financovať, keďže väčšina finančnej, humanitárnej a vojenskej pomoci pre Ukrajinu zostáva na ich pleciach.
Rada Európy pôvodne predstavila návrh rozpočtu tribunálu vo výške približne 75 miliónov eur ročne, prezradili zdroje. Ďalšie náklady na priestory a bezpečnostné opatrenia by však túto sumu ešte zvýšili. Tribunál by mal podľa plánov sídliť v Holandsku, pričom Európska únia má prispievať sumou približne desať miliónov eur ročne.
Hlavnými podporovateľmi Rady Európy sú Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo. Zatiaľ však nie je jasné, či sa zapoja do pravidelného financovania tribunálu. „Rokovania s členskými štátmi stále prebiehajú,“ uviedla Rada Európy, ktorá sa k podrobnostiam odmietla vyjadriť.
Rada Európy je medzinárodná organizácia so sídlom v Štrasburgu, ktorá podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát. Nie je súčasťou Európskej únie a zahŕňa aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Rusko bolo z organizácie vylúčené po invázii na Ukrajinu v roku 2022. Moskva už avizovala, že nebude uznávať rozhodnutia pripravovaného tribunálu pre zločiny agresie proti Ukrajine, podobne ako neuznáva verdikty ESĽP.
