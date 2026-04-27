Médiá: Trump bude o Iráne rokovať so svojím bezpečnostným tímom
Iránsky minister zahraničných Abbás Arákčí v pondelok obvinil Spojené štáty za zlyhanie rozhovorov o ukončení vojny, ktoré sa tento mesiac konali v Pakistane.
Autor TASR
Washington 27. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump bude v pondelok rokovať o vojne s Iránom so svojimi poradcami pre bezpečnosť. S odvolaním sa na americké médiá o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Novinár portálu Axios Barak Ravid uviedol, že Trump sa má stretnúť s najbližším tímom pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku, aby prediskutoval ďalšie kroky týkajúce sa vojny v Iráne.
O plánovanom stretnutí s členmi tímu národnej bezpečnosti informovala aj stanica ABC News s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov hovoriacich pod podmienkou zachovania anonymity. Jeden z nich tvrdí, že stretnutie sa uskutoční v čase, keď je administratíva Trumpa čoraz presvedčenejšia o účinnosti prebiehajúcej námornej blokády iránskych prístavov a zároveň skeptickejšia, že rokovania so súčasnými iránskymi vyjednávačmi môžu priniesť želané výsledky.
Dodal, že nové podmienky pre dohodu o trvalom vyriešení konfliktu medzi USA a Iránom, ktoré cez víkend navrhol Teherán, stále výrazne zaostávajú za červenými líniami americkej vlády.
Irán dal podľa nedeľňajšej správy Axiosu Spojeným štátom nový návrh na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie vojny, no zároveň odloženie rokovaní o jadrovom programe na neskôr.
Iránsky minister zahraničných Abbás Arákčí v pondelok obvinil Spojené štáty za zlyhanie rozhovorov o ukončení vojny, ktoré sa tento mesiac konali v Pakistane.
Vyjadril sa tak po tom, čo Trump v sobotu oznámil, že zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pakistanu. V príspevku na svojej platforme Truth Social napísal, že v rámci vedenia Iránu panujú „obrovské vnútorné spory a zmätok“. „Nikto nevie, kto tam vládne, ani oni sami,“ tvrdil a dodal, že ak chcú Iránci rokovať, stačí, aby zatelefonovali.
Novinár portálu Axios Barak Ravid uviedol, že Trump sa má stretnúť s najbližším tímom pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku, aby prediskutoval ďalšie kroky týkajúce sa vojny v Iráne.
O plánovanom stretnutí s členmi tímu národnej bezpečnosti informovala aj stanica ABC News s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov hovoriacich pod podmienkou zachovania anonymity. Jeden z nich tvrdí, že stretnutie sa uskutoční v čase, keď je administratíva Trumpa čoraz presvedčenejšia o účinnosti prebiehajúcej námornej blokády iránskych prístavov a zároveň skeptickejšia, že rokovania so súčasnými iránskymi vyjednávačmi môžu priniesť želané výsledky.
Dodal, že nové podmienky pre dohodu o trvalom vyriešení konfliktu medzi USA a Iránom, ktoré cez víkend navrhol Teherán, stále výrazne zaostávajú za červenými líniami americkej vlády.
Irán dal podľa nedeľňajšej správy Axiosu Spojeným štátom nový návrh na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie vojny, no zároveň odloženie rokovaní o jadrovom programe na neskôr.
Iránsky minister zahraničných Abbás Arákčí v pondelok obvinil Spojené štáty za zlyhanie rozhovorov o ukončení vojny, ktoré sa tento mesiac konali v Pakistane.
Vyjadril sa tak po tom, čo Trump v sobotu oznámil, že zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pakistanu. V príspevku na svojej platforme Truth Social napísal, že v rámci vedenia Iránu panujú „obrovské vnútorné spory a zmätok“. „Nikto nevie, kto tam vládne, ani oni sami,“ tvrdil a dodal, že ak chcú Iránci rokovať, stačí, aby zatelefonovali.