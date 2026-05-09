Sobota 9. máj 2026
Médiá: Trump plánuje odvolať šéfa Úradu pre kontrolu potravín a liečiv

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 9. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje odvolať komisára Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) Martyho Makaryho. Pre agentúru Reuters, televíziu CNN a denník The Wall Street Journal to v piatok uviedli zdroje oboznámené s touto záležitosťou, píše TASR.

Dva zdroje agentúry Reuters uviedli, že rozhodnutie ešte nie je konečné. FDA je federálna agentúra pôsobiaca pod rezortom zdravotníctva. Za Makaryho a ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho mladšieho ju opustili tisíce zamestnancov, či už prepustením alebo dobrovoľným odchodom.

Počas uplynulého týždňa sa zintenzívnili správy o Makaryho možnom odvolaní pre kritiku týkajúcu sa jeho úradu, rozhodnutiami a postupom FDA v súvislosti s potratovou tabletkou mifepristón.

Chirurgický onkológ Marty Makary bol za šéfa FDA potvrdený v marci minulého roka. Napísal niekoľko kníh o nákladoch na zdravotnú starostlivosť a „zlyhaniach modernej medicíny“. Bol jedným z kľúčových podporovateľov Kennedyho hnutia Make America Healthy Again.
