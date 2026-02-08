< sekcia Zahraničie
Médiá: Trump podporil fúziu regionálnych televízií
Spoločnosť Nexstar oznámila plánovanú akvizíciu konkurenta Tegna v minulom roku.
Autor TASR
Washington 8. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump počas víkendu verejne podporil plánovanú fúziu medzi prevádzkovateľom siete lokálnych televízií Nexstar Media a jej menším konkurentom, spoločnosťou Tegna. „Potrebujeme väčšiu konkurenciu proti nepriateľovi, národným televíznym sieťam a ich falošným správam,“ napísal Trump v sobotu (7. 2.) na sociálnej sieti. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu orf.at.
Spoločnosť Nexstar oznámila plánovanú akvizíciu konkurenta Tegna v minulom roku. Transakcia v hodnote 3,54 miliardy dolárov (3 miliardy eur) by vytvorila najväčšieho prevádzkovateľa regionálnych televíznych staníc v USA. Trump vo svojom vyhlásení zaujal odlišný postoj ako v novembri. V tom čase kritizoval návrh na zrušenie stropu pre lokálne televízne stanice, čo by umožnilo zlúčenie spoločností Nexstar a Tegna. Teraz prezident naznačil, že ich fúzia by mohla znížiť vplyv najväčších televíznych sietí, ktorým dlhodobo vyčíta zaujatosť.
Zodpovedný regulačný orgán, Federálna komisia pre komunikáciu (FCC), o odstránení stropu ešte nerozhodol. Nariadenie v súčasnej podobe zakazuje konkrétnej spoločnosti vlastniť televízne stanice, ktoré pokrývajú viac ako 39 % amerických domácností s televíziou. Vlastnícke vzťahy v lokálnych televíznych staniciach budú v utorok (10. 2.) predmetom vypočutia na pôde Výboru pre obchod amerického Senátu.
(1 EUR = 1,1794 USD)
