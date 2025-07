Médiá: Trump privíta Netanjahua 7. júla na rokovaniach v Bielom dome

Washington 1. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump nasledujúci pondelok privíta izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na rokovaniach v Bielom dome. Informoval o tom predstaviteľ americkej administratívy pod podmienkou anonymity, píše TASR na základe správ svetových agentúr.



Stretnutie by sa tak malo uskutočniť v čase, keď Trump zintenzívňuje tlak na izraelskú vládu, aby dosiahla dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov z Pásma Gazy s palestínskym hnutím Hamas.



Trump podľa agentúry AP už verejne naznačil, že v súčasnosti chce svoju pozornosť sústrediť na ukončenie bojov medzi Izraelom a Hamasom. „Myslíme si, že do týždňa dosiahneme prímerie v Gaze,“ vyhlásil v piatok americký prezident bez ďalších podrobností.



Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v pondelok potvrdila, že prezident a členovia administratívy sú v neustálom kontakte s izraelským vedením a snaha o ukončenie konfliktu v palestínskej enkláve patrí medzi Trumpove priority.



„Je srdcervúce sledovať zábery, ktoré prichádzajú z Izraela aj Gazy počas tejto vojny, a prezident si želá, aby sa to skončilo,“ povedala Leavittová. „Chce zachrániť životy.“



Dodala, že Biely dom naďalej pracuje na príprave ďalšej Netanjahuovej návštevy v Washingtone, pričom presný dátum zatiaľ nestanovili. Informáciu o termíne stretnutia ako prvý zverejnil server Axios.