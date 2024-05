Médiá: Trump sa môže uchádzať o znovuzvolenie

New York 31. mája (TASR) - Americký exprezident Donald Trump sa môže v novembri uchádzať o znovuzvolenie aj napriek štvrtkovému usvedčeniu z podplácania a s tým súvisiaceho falšovania obchodných záznamov. Rozhodnutie súdu však môže mať vplyv na časť jeho voličov, najmä v tzv. swing states. TASR píše podľa správ staníc BBC a CNN.



Trump je prvým bývalým či úradujúcim prezidentom USA, ktorý bol uznaný za vinného z trestného činu. Očakáva sa, že Republikánska strana ho napriek tomu na júlovom zjazde v Milwaukee potvrdí za svojho kandidáta.



Trump má podľa predvolebných prieskumov v tzv. swing states s tradične vyrovnanou podporou oboch veľkých strán náskok pred úradujúcim prezidentom a pravdepodobným súperom Joeom Bidenom z Demokratickej strany. Podľa prieskumov však Trumpovo usvedčenie pred súdom môže spôsobiť zmenu.



Dvojciferné percento voličov v prieskumoch uskutočnených počas zimných republikánskych primárok uviedlo, že by Trumpa v prípade usvedčenia z trestného činu nevolilo, píše BBC. V aprílových prieskumoch agentúry Ipsos a stanice ABC News 16 percent jeho podporovateľov uviedlo, že by v takom prípade svoju podporu zvážili.



Trump po štvrtkovom rozhodnutí súdnej poroty vyhlásil, že "skutočný verdikt bude 5. novembra", keď sa v Spojených štátoch budú konať prezidentské voľby.



Politický analytik Doug Schoen uviedol, že prípad s podplácaním nebude mať na Američanov v čase volieb výraznejší vplyv, pretože ide o udalosti spred ôsmich rokov. "Voliči budú v novembri premýšľať nad infláciou, južnými hranicami USA, konkurencieschopnosťou s Čínou a Ruskom, či peniazmi vynakladanými na Izrael a Ukrajinu," povedal.



Aj mierny pokles podpory pre Trumpa však môže byť dostatočný na zmenu v tesnom prezidentskom súboji v kľúčových štátoch ako Pensylvánia či Wisconsin.



Ariel Hillová-Davisová, spoluzakladateľka organizácie na podporu žien v Republikánskej strane (Republican Women for Progress - RWFP) uviedla, že voliči v mladšom veku a osoby s vyšším vzdelaním sú znepokojení Trumpovým správaním a jeho prístupom k vládnutiu. "Uznanie za vinného ešte viac podporí toto znepokojenie," povedala.



Exprezident však má podporu mnohých popredných predstaviteľov Republikánskej strany. Predseda americkej Snemovne reprezentantov, republikán Mike Johnson usvedčenie označil za politickú hru. Exprezidentovi právnici vyhlásili, že sa odvolajú po vynesení rozsudku. Sudca ho má určiť 11. júla a Trumpa môže potrestať pokutou, podmienečným trestom alebo väzením.



Profesor Richard L. Hasen z Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA) uvádza, že americká ústava usvedčenému zločincovi nebráni uchádzať sa o úrad prezidenta. "Právne sa s Trumpovým štatútom kandidáta nič nezmení," uviedol Hasen vo štvrtok. Dodal, že Trumpa nemôžu z volebného súboja vylúčiť ani jednotlivé štáty USA.



Trump je občanom štátu Florida a vzťahujú sa naňho tamojšie zákony, podľa ktorých osoby usvedčené z niektorých trestných činov nemajú právo voliť. V prípade štátu New York takéto osoby na základe zákona z roku 2021 opätovne nadobudnú volebné právo po odsedení si trestu vo väzení. Trump by preto na Floride nemohol voliť v prípade, ak by sa v čase volieb nachádzal vo väzení, vysvetľuje CNN.



Trumpov prípad sa týka podplácania pornoherečky Stormy Daniels (vlastným menom Stephanie Cliffordovej). Podľa výpovede 45-ročnej ženy mala s Trumpom v roku 2006, keď už bol ženatý so súčasnou manželkou Melaniou, viackrát pohlavný styk. Pred víťaznými prezidentskými voľbami v roku 2016 jej zaplatili za to, aby o tom mlčala. Exprezident čelí aj ďalším súdnym konaniam v spojitosti s úsilím o zvrátenie výsledkov volieb v roku 2020 či útokom na washingtonský Kapitol v januári 2021.