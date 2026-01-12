< sekcia Zahraničie
Trump sa podľa médií stretne s Machadovou vo štvrtok v Bielom dome
Venezuelská opozičná líderka minulý týždeň oznámila, že sa plánuje čo najskôr vrátiť do Venezuely.
Autor TASR
Washington 12. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok privíta v Bielom dome líderku venezuelskej opozície a laureátku Nobelovej ceny za mier Maríu Corinu Machadovú. V pondelok to pre agentúry AFP a Reuters uviedol vysokopostavený predstaviteľ administratívy Spojených štátov, píše TASR.
Trump možnú návštevu avizoval už v noci na piatok. Vtedy vyhlásil, že by pre neho bolo veľkou cťou, keby mu Machadová počas stretnutia odovzdala svoju Nobelovu cenu za mier.
Americký prezident sa už viackrát sťažoval, že Nobelovu cenu za mier nezískal on sám. Naposledy v stredu kritizoval Nórsko – členský štát NATO – za to, že sa mu „nerozumne“ rozhodlo cenu neudeliť. Machadová v rozhovore pre Fox News uviedla, že by sa o cenu s Trumpom rada podelila. Nórsky Nobelov výbor však zdôraznil, že odovzdanie alebo prevedenie ceny na inú osobu nie je možné.
Líderka venezuelskej opozície zároveň privítala vojenský zásah Spojených štátov vo Venezuele, ktorý viedol k zadržaniu prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky. Operáciu označila za „obrovský krok pre ľudstvo, pre slobodu a ľudskú dôstojnosť“.
Venezuelská opozičná líderka minulý týždeň oznámila, že sa plánuje čo najskôr vrátiť do Venezuely. Z krajiny odišla ešte v decembri, keď si v Nórsku preberala Nobelovu cenu, a odvtedy sa do vlasti nevrátila.
Trump však po zásahu vyhlásil, že s Machadovou neplánuje spolupracovať, pretože vo Venezuele podľa neho „nemá podporu ani rešpekt“.
V krajine sa medzitým dočasnou prezidentkou stala doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej Washington požaduje, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.
