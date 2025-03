Trump údajne plánuje zrušiť ministerstvo školstva, tvrdia média

Washington 6. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podľa všetkého podpíše dekrét, ktorým poverí súčasnú ministerku školstva Lindu McMahonovú zrušením tohto rezortu, uviedli americké médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Denník Wall Street Journal citoval návrh príkazu, podľa ktorého má McMahonová "podniknúť všetky potrebné kroky na zjednodušenie (procesu) zrušenia ministerstva školstva" v "maximálnom rozsahu, ktorý je vhodný a v súlade so zákonom".



Prezident Trump už pred svojím návratom do Bieleho domu prisľúbil decentralizáciu školstva a vyhlásil, že prenesie právomoci na jednotlivé vlády štátov. Federálne ministerstvo školstva vzniklo v roku 1979 za bývalého prezidenta Jimmyho Cartera a podľa zákona ho nemožno zrušiť bez súhlasu Kongresu a v hornej komore (Senáte) na to potrebuje aspoň 60 hlasov.



Demokrati, učiteľské odbory či mnohí rodiča však nesúhlasia s plánom republikánskeho prezidenta zrušiť ministerstvo, podľa agentúry AFP to považujú za "útok" na verejné vzdelávanie.



Sedemdesiatšesťročná McMahonová minulý mesiac na vypočutí v senátnom výbore pre vzdelávanie povedala, že "nadmerná konsolidácia moci" vo Washingtone poškodzuje vzdelávanie. "Aký je teda liek? Financovať slobodu vzdelávania, nie vládu," vyhlásila ministerka.



Denník Washington Post uviedol, že McMahonová a ďalší predstavitelia v snahe zrušiť ministerstvo navrhli presunúť niektoré jeho súčasti pod iné úseky vlády, čo by však mohlo viesť k právnym sporom.