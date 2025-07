Médiá: Trump údajne podozrieva Netanjahua z predlžovania vojny v Gaze

Washington 31. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump si je údajne čoraz istejší, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu predlžuje vojnu v Pásme Gaze a oslabuje snahy o dosiahnutie prímeria z politických dôvodov, informuje magazín The Atlantic s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov vlády USA. TASR o tom píše na základe správy portálu The Times of Israel (TOI).



Zdroje magazínu vyjadrili pochybnosti o tom, že by Trump podnikol akékoľvek závažnejšie kroky proti Netanjahuovi. Predstaviteľ Bieleho domu pre časopis povedal, že medzi lídrami „nedochádza k žiadnemu významnému rozkolu“ a „spojenci spolu občas môžu nesúhlasiť, a to aj vo veľmi reálnej podobe“.



The Atlantic tvrdí, že Netanjahuov prístup marí Trumpove snahy o stabilizáciu situácie v regióne a podporu obchodu a obchodných dohôd.



Podľa nemenovaných amerických predstaviteľov je údajne jedným z dôvodov súčasnej návštevy amerického vyslanca Steva Witkoffa v Izraeli aj vypracovanie nezávislého hodnotenia izraelských snáh o zabezpečenie pomoci v Gaze. Šéf Bieleho domu vyjadril rastúcu nespokojnosť so správami o humanitárnej kríze. Jeden zdroj však uvádza, že Trump napriek všetkému obviňuje najmä palestínske militantné hnutie Hamas za neúspech pri snahách o dosiahnutie prímeria, píše TOI.