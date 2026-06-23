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Médiá: Trump vyzval Zelenského, aby bol voči Rusku odvážnejší
Začiatkom júna Zelenskyj zverejnil otvorený list adresovaný ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Autor TASR
Kyjev/Washington 23. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v súkromnom rozhovore povedal svojmu ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému, aby voči Rusku postupoval odvážnejšie. V utorok o tom s odvolaním sa na svoje zdroje informoval portál The Kyiv Independent. V Kyjeve to podľa portálu posilnilo presvedčenie, že Biely dom podporuje snahy Ukrajiny zvýšiť tlak na Rusko a prinútiť ho k zmysluplným rokovaniam.
Začiatkom júna Zelenskyj zverejnil otvorený list adresovaný ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Navrhol v ňom priame stretnutie medzi nimi s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Putin následne uviedol, že si list „prebehol očami“, no nevidí dôvod na takéto stretnutie.
„Trump tvrdí, že vlastne neverí, že Putin urobí čokoľvek bez nátlaku,“ uviedol vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s obsahom nedávneho stretnutia medzi Trumpom a Zelenským.
Americkí predstavitelia citovaní portálom The Kyiv Independent nepotvrdili, či šéf Bieleho domu výslovne podporuje ukrajinské útoky na území Ruska, uviedli však, že Trump považuje silu za kľúčový prvok. „Prezident Trump verí v mier prostredníctvom sily,“ poznamenal jeden z amerických zdrojov.
Trump verejne naznačil, že by priame rokovania medzi ukrajinským a ruským prezidentom podporil. Napriek tomu Kremeľ trvá na tom, že stretnutie Putina so Zelenským sa môže uskutočniť iba v Moskve. Ukrajina chce, aby sa prípadné rokovania lídrov konali na území neutrálneho štátu. Kyjev táto patová situácia podnietila hľadať alternatívne možnosti.
Podľa ukrajinských predstaviteľov dospel Zelenského tím k záveru, že pre Putina by bolo oveľa ťažšie odmietnuť pozvanie od amerického prezidenta. Zelenskyj túto myšlienku nadhodil na stretnutí s Trumpom počas summitu skupiny G7 vo Francúzsku minulý týždeň.
„Zelenskyj navrhol Trumpovi, aby priviedol Putina do Ameriky, a to by bolo perfektné,“ povedal ukrajinský predstaviteľ. Trumpovi sa tento nápad údajne páčil. Americké zdroje portálu The Kyiv Independet potvrdili, že Kyjev návrh skutočne predložil, upozornili však, že v blízkej budúcnosti sa žiadne takéto stretnutie neočakáva.
Začiatkom júna Zelenskyj zverejnil otvorený list adresovaný ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Navrhol v ňom priame stretnutie medzi nimi s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Putin následne uviedol, že si list „prebehol očami“, no nevidí dôvod na takéto stretnutie.
„Trump tvrdí, že vlastne neverí, že Putin urobí čokoľvek bez nátlaku,“ uviedol vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s obsahom nedávneho stretnutia medzi Trumpom a Zelenským.
Americkí predstavitelia citovaní portálom The Kyiv Independent nepotvrdili, či šéf Bieleho domu výslovne podporuje ukrajinské útoky na území Ruska, uviedli však, že Trump považuje silu za kľúčový prvok. „Prezident Trump verí v mier prostredníctvom sily,“ poznamenal jeden z amerických zdrojov.
Trump verejne naznačil, že by priame rokovania medzi ukrajinským a ruským prezidentom podporil. Napriek tomu Kremeľ trvá na tom, že stretnutie Putina so Zelenským sa môže uskutočniť iba v Moskve. Ukrajina chce, aby sa prípadné rokovania lídrov konali na území neutrálneho štátu. Kyjev táto patová situácia podnietila hľadať alternatívne možnosti.
Podľa ukrajinských predstaviteľov dospel Zelenského tím k záveru, že pre Putina by bolo oveľa ťažšie odmietnuť pozvanie od amerického prezidenta. Zelenskyj túto myšlienku nadhodil na stretnutí s Trumpom počas summitu skupiny G7 vo Francúzsku minulý týždeň.
„Zelenskyj navrhol Trumpovi, aby priviedol Putina do Ameriky, a to by bolo perfektné,“ povedal ukrajinský predstaviteľ. Trumpovi sa tento nápad údajne páčil. Americké zdroje portálu The Kyiv Independet potvrdili, že Kyjev návrh skutočne predložil, upozornili však, že v blízkej budúcnosti sa žiadne takéto stretnutie neočakáva.