Médiá: Trump zvíťazil aj v poslednom nerozhodnutom štáte Arizona

Washington 10. novembra (TASR) – Republikánsky kandidát Donald Trump zvíťazil v amerických prezidentských voľbách aj v štáte Arizona, čím si pripísal ďalších – a posledných – 11 hlasov voliteľov. Vyplýva to z informácií, ktoré v sobotu večer miestneho času priniesli agentúra Associated Press (AP) a televízie CNN a NBC News, píše TASR.



Arizona bola posledným štátom, na ktorého výsledky sa čakalo od utorkových volieb. Podľa údajov amerických médií v ňom už demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová nemôže náskok exprezidenta dostihnúť. Trump tak zvíťazil vo všetkých siedmich kľúčových štátoch USA, v ktorých boli šance oboch kandidátov podľa predvolebných prieskumov vyrovnané.



Celkovo si zabezpečil 312 hlasov v zbore voliteľov, Harrisová ich získala 226. Na víťazstvo bolo potrebných 270 hlasov, Trump túto hranicu prekročil už počas povolebnej noci z utorka na stredu.



Američania zvolili Donalda Trumpa za 47. prezidenta Spojených štátov a do Bieleho domu sa tak po štyroch rokoch vráti. Zbor voliteľov bude formálne hlasovať o novom prezidentovi 17. decembra, inaugurácia sa uskutoční 20. januára 2025.