Médiá: Trumpov plán konca vojny predpokladá, že sa Ukrajina vzdá území

Washington 8. apríla (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v súkromí hovorí, že by mohol ruskú inváziu na Ukrajinu ukončiť nátlakom na Kyjev, aby sa vzdal časti svojho územia v prospech Moskvy. S odvolaním sa na zdroje oboznámené s plánom o tom v nedeľu informoval americký denník The Washington Post (WP).



Trump navrhuje, aby Ukrajina odstúpila Rusku Krymský polostrov a pohraničnú oblasť Donbas, uviedli nemenované zdroje, ktoré o tom diskutovali s Trumpom alebo jeho poradcami.



Podľa denníka WP sa o takomto prístupe zatiaľ neinformovalo, ide však o protiklad k politike potlačovania ruskej agresie a poskytovania vojenskej pomoci Ukrajine, ktorú razí súčasný prezident USA Joe Biden a jeho administratíva.



Trump ako predpokladaný kandidát republikánov v novembrových prezidentských voľbách opakovane vyhlasuje, že by v prípade zvolenia mohol medzi Moskvou a Kyjevom sprostredkovať mierovú dohodu za 24 hodín. Odmieta však verejne spresniť, ako by urýchlene ukončil prebiehajúcu vojnu, pri ktorej za uplynulé vyše dva roky zahynuli desaťtisíce vojakov.



V súkromí tvrdí, že si myslí, že Rusko aj Ukrajina "si chcú zachovať tvár, chcú východisko a že "by ľuďom v niektorých častiach Ukrajiny nevadilo, keby boli súčasťou Ruska", uviedol pre WP zdroj, ktorý o tom s Trumpom priamo diskutoval.



Zahranično-politickí odborníci tvrdia, že Trumpov nápad by odmenil ruského prezidenta Vladimira Putina a pripustil skutočnosť, že medzinárodné uznávané hranice je možné narušiť silou.



Jemu naklonení experti zdôrazňovali, že je potrebné riešiť hrozby pre záujmy USA zo strany Číny a hľadanie spôsobov, ako zvrátiť rastúcu závislosť Ruska od Číny v oblasti vojenskej, priemyselnej a hospodárskej pomoci. Vyslovili sa tiež za obmedzenie rozširovania Severoatlantickej aliancie (NATO).



Výmenou svojho územia za prímerie by sa Ukrajina dostala do horšej pozície bez záruk, že Rusko nebude znovu zbrojiť a neobnoví nepriateľské akcie, ako sa to stalo v minulosti, uviedla Emma Ashford z amerického think tanku Stimson Centre.



Hovorkyňa Trumpovho volebného štábu článok WP odmietla ako špekulácie, pretože informácie podľa nej pochádzajú z nemenovaných alebo neinformovaných zdrojov, ktoré nemajú predstavu o tom, čo sa deje a čo sa stane.



Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj, ktorý sa odmieta vzdať akéhokoľvek územia, predložil vlastný desaťbodový mierový plán vyzývajúci na zastavenie bojov a úplné stiahnutie Ruska zo všetkých okupovaných území.



Návrh zároveň predpokladá obnovenie územnej celistvosti Ukrajiny, bezpečnosť v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne a výmenu všetkých väzňov a deportovaných osôb vrátane vojnových zajatcov a unesených detí.