Médiá: Trumpova administratíva údajne plánuje prijať luxusné lietadlo

Washington/Dauha 12. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje prijať luxusné lietadlo Boeing 747-8 ako dar od katarskej kráľovskej rodiny. Stroj má byť následne upravený a využívaný ako nové prezidentské lietadlo Air Force One. Informovali o tom televízia ABC News a denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na viacerých vysokopostavených amerických predstaviteľov, píše TASR.



Išlo by o jeden z najväčších zahraničných darov, aké kedy vláda Spojených štátov prijala. Podľa dvoch zdrojov má byť lietadlo po skončení Trumpovho funkčného obdobia odovzdané jeho prezidentskej knižnici. To vyvoláva otázky, či Trump bude mať lietadlo k dispozícii aj po skončení prezidentského mandátu.



Zatiaľ čo katarský predstaviteľ označil návrh za predmet diskusií a Biely dom tvrdí, že akékoľvek prijaté dary budú v súlade so zákonom, plán vyvolal ostrú kritiku demokratov a organizácií pre transparentnosť. Podľa NYT poukazujú na možné prepojenie Trumpových oficiálnych povinností s jeho obchodnými záujmami na Blízkom východe a na hodnotu lietadla, ktoré by zrejme mohol neskôr osobne využívať. Cena takéhoto lietadla sa odhaduje na asi 400 miliónov dolárov (355,5 milióna eur).



Súčasné súkromné lietadlo amerického prezidenta, známe ako „Trump Force One“, je starší Boeing 757 z 90. rokov. Trump ho kúpil v roku 2011. Darované katarské lietadlo by mu poskytlo výrazne novší stroj, ak by ho aj po opustení úradu naďalej používal, píše denník.



Televízia ABC News informovala, že oznámenie o darovaní lietadla sa očakáva v najbližších dňoch. Trump sa pritom tento týždeň vydá na väčšiu zahraničnú cestu, počas ktorej navštívi tri krajiny na Blízkom východe vrátane Kataru.



„Každý dar od zahraničnej vlády sa prijíma výhradne v súlade so všetkými platnými zákonmi. Administratíva prezidenta Trumpa je odhodlaná konať transparentne,“ uviedla v reakcii hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.