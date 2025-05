Médiá: Trumpova vláda sa chystá predať Ukrajine vojenský materiál

Washington 1. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa upovedomila Kongres o svojom zámere povoliť Ukrajine nákup vojenského materiálu z USA v hodnote najmenej 50 miliónov dolárov. Uvádza sa to v oficiálnom obežníku, na ktorý sa odvolala stanica Sky News. Kongres musí byť informovaný 30 dní pred schválením takéhoto predaja zbraní, píše TASR.



V internej správe označenej EC-859, ktorú poslal vysokopostavený úradník ministerstva zahraničných vecí senátnemu výboru pre zahraničné vzťahy, sa nepíše, aké zbrane USA predajú Ukrajine. Bolo by to však po prvýkrát, čo by Trump povolil predaj zbraní Kyjevu, odkedy pred viac než 100 dňami nastúpil na svoje druhé funkčné obdobie.



Dokument v súlade so zákonom informuje amerických zákonodarcov o navrhovanej licencii na vývoz „obranných výrobkov vrátane technických údajov a obranných služieb na Ukrajinu v hodnote 50 miliónov dolárov alebo viac“.



Okrem stanice Sky News o tom s odvolaním sa na diplomatické zdroje informovali aj noviny Kyiv Post, podľa ktorých pôjde o priamy komerčný predaj zbraní Kyjevu. Plány Trumpovej administratívy potvrdzuje aj webová stránka Kongresu, podľa nej bol obežník postúpený senátnemu výboru 29. apríla.



Trump dlhodobo kritizuje administratívu svojho predchodcu Joea Bidena, že darovala Ukrajine vojenské vybavenie v hodnote miliárd dolárov. Prisľúbil, že peniaze amerických daňových poplatníkov dostane od Kyjeva „späť“, pripomenula Sky News.



Súčasný americký prezident pred časom nakrátko zastavil dodávky zbraní na Ukrajinu, ktoré boli vopred schválené, ako aj výmenu spravodajských informácií. Tento krok nasledoval po jeho roztržke s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni Bieleho domu koncom februára. Dodávky aj výmenu Trump obnovil, keď sa Zelenskyj prostredníctvom listu ospravedlnil.



O zámere povoliť nákup amerického vojenského vybavenia Ukrajine informovali médiá niekoľko hodín po tom, čo Kyjev a Washington podpísali dohodu o nerastných surovinách. Na jej základe sa zriadi spoločný investičný fond na obnovu Ukrajiny a Spojeným štátom dohoda poskytne prednostný prístup k novým investičným projektom zameraným na rozvoj ukrajinských prírodných zdrojov vrátane hliníka, grafitu, ropy a zemného plynu, napísala agentúra Bloomberg.