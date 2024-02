Médiá: Ukrajina informovala USA o rozhodnutí odvolať Zalužného

Washington 3. februára (TASR) – Ukrajinská vláda informovala Spojené štáty o tom, že prezident Volodymyr Zelenskyj sa rozhodol odvolať hlavného veliteľa armády Valerija Zalužného. S odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou to v piatok uviedol denník The Washington Post. Išlo by podľa neho o najzávažnejšiu personálnu zmenu počas vojny na Ukrajine, píše TASR.



Dva zdroje pre americký denník povedali, že Biely dom takéto rozhodnutie nepodporil ani proti nemu nenamietal, pretože ide o výlučnú právomoc ukrajinského prezidenta.



Výnos o odvolaní hlavného veliteľa ozbrojených síl Zelenskyj zatiaľ nevydal a nie je jasné, kedy by tak mohol urobiť, napísal The Washington Post, ktorý správu o oznámení rozhodnutia americkej vláde priniesol ako prvý.



Nedôvera medzi Zelenským a Zalužným v posledných rokoch vzrástla, sčasti preto, že prezident Zalužnému pripisuje politické ambície, ktoré generál dosiaľ popieral. Nezhodli sa tiež v kľúčových otázkach týkajúcich sa armády a vojny proti Rusku. Generál podľa ukrajinských médií aktuálne žiadal o mobilizáciu 500.000 nových vojakov, s čím Zelenskyj nesúhlasí.



Zalužnyj patrí popri Zelenskom k najobľúbenejším osobnostiam na Ukrajine a jeho odchod by mohol ovplyvniť morálku vojakov i narušiť dôveru západných darcov. Zelenskyj na druhej strane údajne v súkromní uvažoval nad tým, že nový veliteľ by mohol oživiť šance Kyjeva na bojisku.



Nájsť náhradu za Zalužného je veľkou výzvou, konštatoval americký denník a pripomenul, že medzi možnými kandidátmi sa spomínajú riaditeľ vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov či veliteľ pozemných síl Olexandr Syrskyj.