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Médiá: Ukrajina opäť zasiahla dôležitý chemický závod Azot v Rusku
Azot je považovaný za jedného z najväčších ruských výrobcov amoniaku a dusíkatých hnojív a Ukrajina ho zasiahla aj 14. júna, tvrdí Zelenskyj.
Autor TASR
Moskva 26. júna (TASR) - Ukrajina počas rozsiahlych dronových útokov z noci na piatok zasiahla už druhý raz v priebehu dvoch týždňov chemický závod v ruskej Tulskej oblasti, uvádzajú ruské i ukrajinské orgány na platforme Telegram. Oblastný gubernátor Dmitrij Miľajev spresnil, že došlo k zásahu a poškodeniu zariadenia v meste Novomoskovsk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Viaceré médiá uviedli, že išlo o chemický závod Azot, ktorý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za kľúčový pre ruskú produkciu výbušnín. Azot je považovaný za jedného z najväčších ruských výrobcov amoniaku a dusíkatých hnojív a Ukrajina ho zasiahla aj 14. júna, tvrdí Zelenskyj.
Miľajev informoval, že pri útokoch bolo poškodené aj elektrické vedenie v oblasti a jedna žena utrpela zranenia.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že zneškodnilo 660 dronov v 12 ruských regiónoch a na polostrove Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.
Ukrajina v roku 2026 zintenzívnila dronové útoky hlboko na území Ruska, pričom sa snaží spôsobiť ekonomické škody a oslabiť schopnosť Moskvy pokračovať vo vojne. Zameriava sa najmä na ropné rafinérie, terminály a prístavy či priemyselné objekty. V niektorých prípadoch zaútočila na tie isté zariadenia len s odstupom niekoľkých dní či týždňov, aby tak zastavila obnovu ich činnosti.
Viaceré médiá uviedli, že išlo o chemický závod Azot, ktorý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za kľúčový pre ruskú produkciu výbušnín. Azot je považovaný za jedného z najväčších ruských výrobcov amoniaku a dusíkatých hnojív a Ukrajina ho zasiahla aj 14. júna, tvrdí Zelenskyj.
Miľajev informoval, že pri útokoch bolo poškodené aj elektrické vedenie v oblasti a jedna žena utrpela zranenia.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že zneškodnilo 660 dronov v 12 ruských regiónoch a na polostrove Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.
Ukrajina v roku 2026 zintenzívnila dronové útoky hlboko na území Ruska, pričom sa snaží spôsobiť ekonomické škody a oslabiť schopnosť Moskvy pokračovať vo vojne. Zameriava sa najmä na ropné rafinérie, terminály a prístavy či priemyselné objekty. V niektorých prípadoch zaútočila na tie isté zariadenia len s odstupom niekoľkých dní či týždňov, aby tak zastavila obnovu ich činnosti.