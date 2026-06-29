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Médiá: USA a Irán zastavili útoky a v utorok sa obnovia rokovania
Obe krajiny sa plánujú stretnúť v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzkého prielivu.
Autor TASR
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Washington 29. júna (TASR) - Spojené štáty a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky, uviedli americké médiá s odvolaním sa na vysokopostavených amerických predstaviteľov. Obe krajiny sa podľa médií zároveň plánujú stretnúť v utorok v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzkého prielivu, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
USA a Irán si v uplynulých dňoch vymieňali údery napriek podpísaniu memoranda o porozumení s cieľom ukončiť konflikt na Blízkom východe, ktorý sa začal koncom februára a narušil lodnú dopravu cez túto kľúčovú vodnú trasu. V rámci dokumentu sa Teherán zaviazal, že umožní bezpečný prechod obchodným lodiam cez Hormuzský prieliv, zatiaľ čo Washington zruší blokádu iránskych prístavov.
„Rozhodli sme sa zastaviť všetky (operácie),“ povedal v nedeľu vysokopostavený americký predstaviteľ pre portál Axios. Druhý americký predstaviteľ pre portál uviedol, že obe strany „zatiaľ“ ustúpia a že „lode sa môžu voľne pohybovať“, keďže rokovania budú pokračovať. Predstavitelia i ďalší zdroj Axiosu potvrdili, že schôdzka je naplánovaná na utorok.
Televízia CNN priniesla podobné vyjadrenia od predstaviteľa vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého obe strany „zatiaľ ustúpia“ a dohodli sa, že sa v utorok stretnú v Dauhe na ďalších rokovaniach.
AFP uvádza, že Biely dom bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár ohľadom zastavenia útokov a rokovaní.
Šéf Bieleho domu už skôr pohrozil Teheránu vojenskou operáciou v prípade, že iránske útoky budú pokračovať. Trump v sobotu vyhlásil, že Irán by „prestal neexistovať“, ak by USA boli „nútené“ obnoviť vojnu.
Irán sa nezúčastnil na technických rokovaniach s USA pre nedávne útoky
Irán sa nezúčastnil na technických rokovaniach, ktoré boli naplánované na nedeľu, v dôsledku nedávnych útokov na krajinu a pre možné nesplnenie podmienok memoranda o porozumení so Spojenými štátmi. V nedeľu to uviedol pre štátnu televíziu člen úradu pre uchovávanie a publikovanie diel iránskeho najvyššieho vodcu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Teherán stále posudzuje, či Washington splnil svoje záväzky, uviedol člen úradu. „Napríklad sa overuje, či máme prístup k uvoľneným finančným prostriedkom. Ak tento prístup nemáme, táto podmienka nebola splnená,“ uviedol predstaviteľ úradu.
S cieľom natrvalo ukončiť vojnu USA a Irán podpísali v polovici júna memorandum o porozumení. Stanovuje sa v ňom, že obaja signatári a ani ich spojenci „nesmú iniciovať vojnu ani vojenské operácie proti sebe a musia sa zdržať hrozby alebo použitia sily“. Americká armáda však podnikla útoky na Irán. Podľa Washingtonu išlo o odvetu za iránsky úder na tanker v strategicky významnom Hormuzskom prielive.
Sprostredkovateľský Pakistan ešte v stredu oznámil, že rozhovory na technickej úrovni budú pokračovať budúci týždeň.
USA a Irán si v uplynulých dňoch vymieňali údery napriek podpísaniu memoranda o porozumení s cieľom ukončiť konflikt na Blízkom východe, ktorý sa začal koncom februára a narušil lodnú dopravu cez túto kľúčovú vodnú trasu. V rámci dokumentu sa Teherán zaviazal, že umožní bezpečný prechod obchodným lodiam cez Hormuzský prieliv, zatiaľ čo Washington zruší blokádu iránskych prístavov.
„Rozhodli sme sa zastaviť všetky (operácie),“ povedal v nedeľu vysokopostavený americký predstaviteľ pre portál Axios. Druhý americký predstaviteľ pre portál uviedol, že obe strany „zatiaľ“ ustúpia a že „lode sa môžu voľne pohybovať“, keďže rokovania budú pokračovať. Predstavitelia i ďalší zdroj Axiosu potvrdili, že schôdzka je naplánovaná na utorok.
Televízia CNN priniesla podobné vyjadrenia od predstaviteľa vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého obe strany „zatiaľ ustúpia“ a dohodli sa, že sa v utorok stretnú v Dauhe na ďalších rokovaniach.
AFP uvádza, že Biely dom bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár ohľadom zastavenia útokov a rokovaní.
Šéf Bieleho domu už skôr pohrozil Teheránu vojenskou operáciou v prípade, že iránske útoky budú pokračovať. Trump v sobotu vyhlásil, že Irán by „prestal neexistovať“, ak by USA boli „nútené“ obnoviť vojnu.
Irán sa nezúčastnil na technických rokovaniach s USA pre nedávne útoky
Irán sa nezúčastnil na technických rokovaniach, ktoré boli naplánované na nedeľu, v dôsledku nedávnych útokov na krajinu a pre možné nesplnenie podmienok memoranda o porozumení so Spojenými štátmi. V nedeľu to uviedol pre štátnu televíziu člen úradu pre uchovávanie a publikovanie diel iránskeho najvyššieho vodcu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Teherán stále posudzuje, či Washington splnil svoje záväzky, uviedol člen úradu. „Napríklad sa overuje, či máme prístup k uvoľneným finančným prostriedkom. Ak tento prístup nemáme, táto podmienka nebola splnená,“ uviedol predstaviteľ úradu.
S cieľom natrvalo ukončiť vojnu USA a Irán podpísali v polovici júna memorandum o porozumení. Stanovuje sa v ňom, že obaja signatári a ani ich spojenci „nesmú iniciovať vojnu ani vojenské operácie proti sebe a musia sa zdržať hrozby alebo použitia sily“. Americká armáda však podnikla útoky na Irán. Podľa Washingtonu išlo o odvetu za iránsky úder na tanker v strategicky významnom Hormuzskom prielive.
Sprostredkovateľský Pakistan ešte v stredu oznámil, že rozhovory na technickej úrovni budú pokračovať budúci týždeň.