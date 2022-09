Médiá: USA by v budúcnosti mohli Ukrajine dodať tanky

Washington 20. septembra (TASR) - Spojené štáty by v budúcnosti mohli Ukrajine poskytnúť tanky. Uviedol to vysokopostavený predstaviteľ americkej armády, okamžité dodanie tankov však podľa neho nie je možné pre problémy s ich údržbou a výcvikom posádky. TASR informuje podľa pondelkovej správy americkej televízie CNN.



"Pozeráme sa na ukrajinské ozbrojené sily a do budúcnosti zvažujeme, aké spôsobilosti budú potrebovať a ako budú USA a naši spojenci schopní podporiť Ukrajinu pri budovaní týchto spôsobilostí," povedal nemenovaný predstaviteľ amerických ozbrojených síl v telefonáte s novinármi.



Spojené štáty zatiaľ neuvažujú nad dodávkami zbraňových systémov s dlhším doletom na Ukrajinu. Medzi ne napríklad patria presne navádzané rakety GMLRS pre raketomety HIMARS. Vojenský predstaviteľ nepovedal, či dodanie takýchto zbraní Kyjevu môže byť reálne v budúcnosti, píše CNN.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová minulý týždeň upozornila, že Spojené štáty sa stanú priamym účastníkom konfliktu, ak Ukrajine dodajú rakety s dlhším doletom, ako má v súčasnosti. Podľa jej slov sa Moskva bude brániť "všetkými možnými prostriedkami".