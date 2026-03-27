Médiá: USA chcú na Blízky východ poslať dodatočných 10.000 vojakov
Washington 27. marca (TASR) - Biely dom a Pentagón zvažujú, že v najbližších dňoch pošlú na Blízky východ najmenej 10.000 ďalších vojakov. Tento krok má poskytnúť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi viac vojenských možností, hoci zvažuje mierové rokovania s Iránom. S odvolaním na svoje zdroje o tom v noci na piatok informoval denník Wall Street Journal a portál Axios, píše TASR.
Ak sa Trumpova administratíva rozhodne vyslať do regiónu ďalšie tisícky vojakov, výrazne tým posilní svoje sily v oblasti. Pentagón si tým podľa Axiosu pripravuje pôdu na „záverečný úder“ v Iráne, ktorého súčasťou by mohlo byť nasadenie pozemných síl a rozsiahle bombardovanie.
Trump sa zatiaľ nerozhodol, či niektorý zo zamýšľaných scenárov zrealizuje, ale zdroje uvádzajú, že je pripravený eskalovať situáciu, ak rokovania s Iránom čoskoro neprinesú hmatateľné výsledky.
V najbližších dňoch a týždňoch sa preto na Blízkom východe očakáva príchod ďalších posíl vrátane niekoľkých stíhacích letiek a tisícov vojakov. Jedna expedičná jednotka námornej pechoty podľa informácií médií dorazí tento týždeň a ďalšia sa v regióne aktuálne rozmiestňuje. Veliteľská zložka 82. výsadkovej divízie už dostala príkaz na nasadenie na Blízkom východe spolu s pechotnou brigádou pozostávajúcou z niekoľkých tisíc vojakov.
