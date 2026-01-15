< sekcia Zahraničie
Médiá: USA na základni v Katare znížili stupeň bezpečnostnej hrozby
Jeden zo zdrojov tvrdí, že americké lietadlá presunuté v stredu zo základne na iné miesta sa postupne vracajú späť.
Autor TASR
Dauha/Washington 15. januára (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok znížili stupeň bezpečnostnej hrozby na leteckej základni al-Udajd v Katare. To umožnilo návrat niektorej vojenskej techniky a personálu. Pre agentúru Reuters to potvrdili tri anonymné zdroje oboznámené s bezpečnostnou situáciou, píše TASR.
Jeden zo zdrojov tvrdí, že americké lietadlá presunuté v stredu zo základne na iné miesta sa postupne vracajú späť. Ostatné dva zdroje doplnili, že vojenský personál, ktorému bolo v stredu odporučené opustiť základňu, dostal povolenie vrátiť sa.
V Iráne od 28. decembra prebiehajú rozsiahle demonštrácie, pri ktorých bezpečnostné sily tvrdo zasahujú voči protestujúcim. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) tvrdí, že zomrelo najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali. Americký prezident Donald Trump preto pohrozil Iránu vojenskou intervenciou.
Spojené štáty zaútočili na Irán vlani v júni počas jeho 12-dňovej vojny s Izraelom. Terčom amerických úderov sa stala trojica iránskych jadrových zariadení. Teherán vtedy v odvete podnikol podľa Washingtonu vopred avizovaný útok na základňu al-Udajd neďaleko katarskej metropoly Dauha a jeho balistická raketa tam spôsobila škody.
Viac než týždeň pred júnovým útokom na Irán stiahli USA zo svojich základní na Blízkom východe časť zamestnancov a ich rodiny. Najväčšou z nich je al-Udajd, kde je dislokovaných približne 10.000 vojakov.
