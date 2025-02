Médiá: USA plánujú znížiť počet diplomatických misií v Číne o 10 %

Washington/Peking 19. februára (TASR) - Spojené štáty sa chystajú znížiť počet svojich diplomatických misií v Číne až o desať percent, informoval v stredu denník South China Morning Post (SCMP) s odvolaním sa na osoby oboznámené so situáciou. Vedenie misie v Pekingu uvedené informácie poprelo, píše TASR.



Americkí diplomati pracujúci v pevninskej Číne a Hongkongu, ako aj miestni zamestnanci by mohli dostať výpoveď už v piatok v rámci série znižovania stavov, ktorú médiá označili za bezprecedentnú. Škrty sa údajne dotknú veľvyslanectva v Pekingu a konzulátov v Kantone, Šanghaji, Šen-jangu a Wu-chane, ako aj konzulátu v Hongkongu, uviedol SCMP.



Dva zdroje oboznámené so situáciou pre agentúru Reuters uviedli, že vedenie misie v Číne rozoslalo zamestnancom veľvyslanectva správu, v ktorej "poprelo" tieto informácie. Hovorca zastupiteľského úradu a ministerstvo zahraničných vecí USA bezprostredne nereagovali na žiadosť o komentár.



Administratíva prezidenta Donalda Trumpa minulý týždeň požiadala americké veľvyslanectvá po celom svete, aby sa pripravili na zníženie počtu zamestnancov, uviedli zdroje agentúry Reuters. Ide o snahy republikánskeho prezidenta o reorganizáciu amerického diplomatického zboru.



Šéf Bieleho domu a jeho spojenec miliardár Elon Musk sa od Trumpovho nástupu do funkcie 20. januára snažia znížiť výdavky americkej vlády, ktoré považujú za neefektívne.



Spojené štáty majú v Číne veľký počet diplomatických pracovníkov. V Pekingu sídlia v rozsiahlom areáli, ktorý pozostáva zo šiestich budov vrátane prístavby dokončenej v roku 2016. Podľa webovej stránky veľvyslanectva a konzulátov USA v Číne sa v komplexe veľvyslanectva v Pekingu nachádza viac ako 1300 amerických a miestnych zamestnancov.