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Média: USA sa zrejme pripravujú na ďalšiu eskaláciu konfliktu
Tieto prípravy sú podľa denníka najnovším náznakom toho, že Trump zvažuje eskaláciu konfliktu s Iránom po tom, ako boli počas víkendového iránskeho útoku v Jordánsku zabití traja americkí vojaci.
Autor TASR
Washington 23. júla (TASR) - Spojené štáty posilňujú svoje jednotky, zdravotnícky personál a zvyšujú počet svojich lietadiel na Blízkom východe, aby prezidentovi Donaldovi Trumpovi poskytli širšie vojenské možnosti na prípadnú eskaláciu konfliktu s Iránom. V stredu o tom informoval denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou, píše TASR.
V uplynulých týždňoch boli do regiónu vyslané jednotky špeciálnych operácií zo svojich amerických základní, vyplýva z údajov o sledovaní letov a z vyjadrení predstaviteľov krajiny. Podľa jedného z nich boli na Blízkom východe rozmiestnené letecké bojové eskadry a bombardéry na základniach v USA a Spojenom kráľovstve sú v stave vysokej pohotovosti.
Okrem toho dorazilo v posledných dňoch do Regionálneho zdravotníckeho centra v nemeckom meste Landstuhl (LRMC) viac ako 150 zdravotníkov, uviedol ďalší predstaviteľ. WSJ vysvetľuje, že táto nemocnica je hlavným miestom na ošetrovanie vojakov zranených v bojoch na Blízkom východe.
Tieto prípravy sú podľa denníka najnovším náznakom toho, že Trump zvažuje eskaláciu konfliktu s Iránom po tom, ako boli počas víkendového iránskeho útoku v Jordánsku zabití traja americkí vojaci.
Zvýšenie počtu vojakov na Blízkom východe by tiež mohlo slúžiť aj na to, aby Trump mohol zasiahnuť proti jemenským militantom húsíom, ktorí tento týždeň uvalili námorné embargo na Saudskú Arábiu, dodáva WSJ.
Hovorca Pentagónu odkázal všetky otázky týkajúce sa presunov vojakov na Centrálne velenie armády USA (CENTCOM), ktoré sa však s odvolaním na operačnú bezpečnosť odmietlo vyjadriť k podrobnostiam. Biely dom vo svojom vyhlásení uviedol, že Trump „má vždy k dispozícii všetky možnosti“.
Americký minister obrany Pete Hegseth tento týždeň oznámil, že Washington vynaložil na vojnu proti Teheránu už viac ako 37 miliárd dolárov. Krajina v útokoch na Irán naďalej pokračuje, pričom najnovšiu vlnu vykonal CENTCOM v noci na štvrtok - už 12. noc po sebe.
Trump a Hegseth túto vojnu, ktorá trvá už piaty mesiac, obhajujú ako nevyhnutnú na zabránenie tomu, aby Irán získal jadrovú zbraň. Teherán v reakcii na útoky USA opakovane sľubuje, že bude naďalej útočiť na americké sily a amerických partnerov v Perzskom zálive.
„Prezident má k dispozícii mnoho možností, ak budú naďalej trvať na tom, že nebudú spolupracovať,“ povedal o Teheráne minister zahraničných vecí Marco Rubio novinárom na tohto týždňovom summite šéfov diplomacie Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) na Manile.
V uplynulých týždňoch boli do regiónu vyslané jednotky špeciálnych operácií zo svojich amerických základní, vyplýva z údajov o sledovaní letov a z vyjadrení predstaviteľov krajiny. Podľa jedného z nich boli na Blízkom východe rozmiestnené letecké bojové eskadry a bombardéry na základniach v USA a Spojenom kráľovstve sú v stave vysokej pohotovosti.
Okrem toho dorazilo v posledných dňoch do Regionálneho zdravotníckeho centra v nemeckom meste Landstuhl (LRMC) viac ako 150 zdravotníkov, uviedol ďalší predstaviteľ. WSJ vysvetľuje, že táto nemocnica je hlavným miestom na ošetrovanie vojakov zranených v bojoch na Blízkom východe.
Tieto prípravy sú podľa denníka najnovším náznakom toho, že Trump zvažuje eskaláciu konfliktu s Iránom po tom, ako boli počas víkendového iránskeho útoku v Jordánsku zabití traja americkí vojaci.
Zvýšenie počtu vojakov na Blízkom východe by tiež mohlo slúžiť aj na to, aby Trump mohol zasiahnuť proti jemenským militantom húsíom, ktorí tento týždeň uvalili námorné embargo na Saudskú Arábiu, dodáva WSJ.
Hovorca Pentagónu odkázal všetky otázky týkajúce sa presunov vojakov na Centrálne velenie armády USA (CENTCOM), ktoré sa však s odvolaním na operačnú bezpečnosť odmietlo vyjadriť k podrobnostiam. Biely dom vo svojom vyhlásení uviedol, že Trump „má vždy k dispozícii všetky možnosti“.
Americký minister obrany Pete Hegseth tento týždeň oznámil, že Washington vynaložil na vojnu proti Teheránu už viac ako 37 miliárd dolárov. Krajina v útokoch na Irán naďalej pokračuje, pričom najnovšiu vlnu vykonal CENTCOM v noci na štvrtok - už 12. noc po sebe.
Trump a Hegseth túto vojnu, ktorá trvá už piaty mesiac, obhajujú ako nevyhnutnú na zabránenie tomu, aby Irán získal jadrovú zbraň. Teherán v reakcii na útoky USA opakovane sľubuje, že bude naďalej útočiť na americké sily a amerických partnerov v Perzskom zálive.
„Prezident má k dispozícii mnoho možností, ak budú naďalej trvať na tom, že nebudú spolupracovať,“ povedal o Teheráne minister zahraničných vecí Marco Rubio novinárom na tohto týždňovom summite šéfov diplomacie Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) na Manile.