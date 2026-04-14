Médiá: USA žiadajú Irán, aby na 20 rokov prestal s obohacovaním uránu
Víkendové rokovania medzi USA a Iránom sa skončili bez dosiahnutia dohody.
Autor TASR
Washington 14. apríla (TASR) - Spojené štáty počas víkendových rokovaní v pakistanskom Islamabade požiadali Irán, aby na 20 rokov prestal s obohacovaním uránu. Informáciu priniesol spravodajský web Axios a denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolavním sa na svoje zdroje, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Požiadavka podľa amerických médií predstavuje zmiernenie postoja USA, keďže prezident Donald Trump dosiaľ trval na zastavení obohacovania uránu Iránom bez časového ohraničenia. Teherán túto požiadavku údajne kontroval kratším obdobím. Podľa Axiosu šlo o „jednociferné číslo“ a podľa WSJ o „pár rokov“.
Iránski predstavitelia tiež údajne odmietli americkú požiadavku úplne sa vzdať svojich zásob vysoko obohateného uránu, ktoré zrejme skladujú hlboko pod jadrovými zariadeniami.
Víkendové rokovania medzi USA a Iránom sa skončili bez dosiahnutia dohody. Trump uviedol, že hlavným sporným bodom je americká požiadavka, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. „Ak nebudú súhlasiť, dohoda nebude,“ uviedol šéf Bieleho domu.
