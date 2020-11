Médiá: V Arizone zvíťazil Joe Biden

Washington 4. novembra (TASR) - Za víťaza amerických prezidentských volieb v dôležitom štáte Arizona vyhlásila televízna stanica Fox News v stredu ráno bývalého viceprezidenta Joea Bidena.



Biden viedol v Arizone po zrátaní 75 percent odovzdaných hlasov pred prezidentom Donaldom Trumpom aj podľa stanice Sky News.



Posledným demokratom, ktorý vyhral v Arizone, bol Bill Clinton v roku 1996. V posledných rokoch sa však Arizona podľa analytikov pomaly mení na tzv. swing state, nerozhodnutý štát, v ktorom majú teoreticky šance na víťazstvo republikáni i demokrati.



Trumpova kampaň na Twitteri vyslovila námietky voči tomu, že Fox News vyhlásila Bidena za víťaza v Arizone. Kritizovali to v súvislosti s tým, že stanici predtým trvalo oveľa dlhšie, než vyhlásila Trumpa za víťaza na Floride.



Víťazstvo Bidena v Arizone by totiž znamenalo zásadný úder pre šancu na Trumpovo znovuzvolenie, píše denník The Guardian.