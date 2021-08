Médiá: V Bielorusku údajne vzniká väzenský tábor pre odporcov režimu

Minsk 6. augusta (TASR) - V Bielorusku pravdepodobne vzniká komplex, ktorý by mohol byť väzenským táborom pre odporcov režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. V piatok o tom informovala televízia CNN, ktorá sa odvolala na zábery z miesta a výpovede miestnych obyvateľov.



Budovy v bývalom areáli na uskladnenie rakiet pri obci Navakolasava majú nepriehľadné okná. Celý komplex s rozlohou asi 80 hektárov je prísne strážený a obohnaný elektrickými plotmi.



Podľa CNN však nie je jasné, aká veľká časť komplexu bola upravená. Do areálu je zakázaný vstup, podľa očitých svedkov ho strážia vojaci. Podľa predstaviteľov západných spravodajských služieb, ktorých oslovila CNN, by mohlo ísť o väzenský tábor. Priame dôkazy však v tejto chvíli nie sú k dispozícii.



"Nie je prekvapujúce, že sa prezident Alexandr Lukašenko snaží vybudovať niečo ako stály väzenský tábor, pretože nová vlna protestov je už za rohom. Môžu ju vyvolať jeho vyhlásenia, ale môže ich spôsobiť aj zlá ekonomická situácia v krajine. Prezident to vie a preto chce byť pripravený lepšie ako v roku 2020," povedal pre CNN Franak Viačorka, poradca bieloruskej opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej.



Bieloruskí disidenti v auguste 2020 uviedli, že polícia ich držala niekoľko dní v zajateckom tábore, ktorý bol provizórne vytvorený v zariadení na liečbu závislostí.



Televízia CNN sa so žiadosťou o stanovisko obrátila na bieloruskú vládu. Tá videozábery z údajného väzenského tábora označila za "fake news". Reportáž CNN Minsk odmietol komentovať.