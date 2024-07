Médiá: V dome a aute muža, ktorý strieľal na Trumpa, našli výbušniny

Washington 14. júla (TASR) – Vo vozidle a v dome muža, ktorý sa podľa amerických úradov pokúsil zabiť exprezidenta Donalda Trumpa, našli výbušniny. S odvolaním sa na americké médiá a agentúry Reuters a AP o tom informuje TASR.



Denník Wall Street Journal (WSJ) a napísal, že vo vozidle podozrivého boli podľa nemenovaných zdrojov výbušné zariadenia. Policajné zdroje pre agentúru AP uviedli, že v dome i aute tohto muža našli materiál na výrobu bômb.



Vozidlo predpokladaného strelca, ktorým bol podľa úradov 20-ročný Thomas Matthew Crooks, bolo zaparkované neďaleko miesta Trumpovho predvolebného mítingu v meste Butler v štáte Pensylvánia, uviedol WSJ.



Spolu so stanicou ABC News informoval aj o tom, že zbraň, ktorú Crooks pri streľbe zo strechy neďalekej budovy použil, patrila jeho otcovi a bola legálne zakúpená. Podľa policajných zdrojov išlo o pušku typu AR.



Trumpa na sobotňajšom mítingu evakuovali z pódia po tom, ako sa ozvala streľba. Exprezident utrpel poranenie ucha, jeden z účastníkov mítingu zomrel, dvaja ďalší utrpeli ťažké zranenia. Príslušníci Tajnej služby Spojených štátov útočníka zastrelili.



Americkí predstavitelia novinárom povedali, že Crooks pri sebe nemal doklady totožnosti, preto jeho identitu potvrdzovali inými metódami vrátane testov DNA.



Vzdialenosť, z ktorej Crooks strieľal, a jeho oblečenie viedli k dohadom, že mal skúsenosti z armády. Všetky zložky ozbrojených síl USA však v nedeľu v reakcii na žiadosť AP uviedli, že nemajú o jeho službe žiadne záznamy.



Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) uviedol, že sa snaží zistiť motív útočníka. Crooks pochádzal z neďalekého mesta Bethel Park, predmestia Pittsburghu. Podľa verejných záznamov súdov v Pensylvánii voči nemu v minulosti neviedli trestné konanie.



Štátne voličské zoznamy ukazujú, že Crooks bol v Pensylvánii registrovaný ako volič republikánov. Podľa federálnych správ o financovaní volebných kampaní však ako 17-ročný daroval 20. januára 2021, v deň inaugurácie súčasného prezidenta Joea Bidena, 15 dolárov organizácii podporujúcej ľavicových a demokratických politikov. V novembri tohto roka by mal Crooks po prvý raz dostatočný vek na to, aby mohol hlasovať v prezidentských voľbách.