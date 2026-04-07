Médiá: V dôsledku útokov zostala úplne zničená synagóga v Teheráne
Autor TASR
Teherán 7. apríla (TASR) - Americko-izraelské údery v utorok nadránom „úplne zničili“ synagógu v iránskom hlavnom meste Teherán, uviedla tamojšia tlačová agentúra Mehr a denník Šarg. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Z počiatočných informácií vyplýva, že synagóga v Teheráne bola počas útokov dnes ráno úplne zničená,“ napísal denník, podľa ktorého ide zrejme o teheránsku synagógu Rafí nijá.
Judaizmus je jedným zo zákonom uznaných menšinových náboženstiev v Iráne a v krajine žije malá židovská komunita, hoci mnohí jej členovia z krajiny ušli po islamskej revolúcii v roku 1979, pripomína AFP.
Podľa polooficiálnej iránskej tlačovej agentúry Mehr sa terčom jedného z posledných útokov stala obytná budova v centre Teheránu, pričom zničená bola aj synagóga susediaca s touto budovou.
Vzhľadom na úzke uličky v okolí zasiahnutej budovy boli „vážne poškodené“ aj vonkajšie a vnútorné časti priľahlých objektov, spresňuje spravodajská televízia al-Džazíra. Informácie o prípadných zraneniach alebo obetiach neboli bezprostredne známe.
Na videozázname, ktorý zverejnil anglickojazyčný iránsky spravodajský kanál Press TV, bolo vidieť rozsah spôsobených škôd, zatiaľ čo záchranári prehľadávali trosky.
Denník Šarg označil synagógu za jedno z najdôležitejších miest stretávania sa a osláv chorásánskych židov, čím odkazoval na severovýchodnú provinciu Iránu.
Podľa organizácie Minority Rights Group v islamskej republike dodnes žije odhadom 20.000 príslušníkov židovskej náboženskej menšiny. Pre zástupcu židovskej náboženskej komunity je v iránskom parlamente vyhradené jedno kreslo, dodala al-Džazíra.
