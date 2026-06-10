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Médiá: V Epsteinových spisoch sa spomína 11 rokov nezvestná Nemka
Údajne bola dlhodobo v kontakte s modelingovým agentom Danielom Siadom, ktorý mal väzby na zosnulého odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Autor TASR
Berlín 10. júna (TASR) - Nemecký týždenník Der Spiegel v stredu informoval, že v Epsteinových spisoch sa spomína nemecká modelka, ktorá je nezvestná už takmer 11 rokov. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Podľa správy žena, známa len ako „Michele“, odišla zo svojho rodného domu v septembri 2015 vo veku 22 rokov a odvtedy o nej nikto nepočul.
Údajne bola dlhodobo v kontakte s modelingovým agentom Danielom Siadom, ktorý mal väzby na zosnulého odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Siada zároveň vo Francúzsku vyšetrujú pre podozrenie, že napomáhal Epsteinovi pri obchodovaní so ženami a ich zneužívaní. On sám tieto obvinenia poprel.
Der Spiegel uviedol, že Siadovo meno sa v Epsteinových spisoch objavuje často. V e-mailovej komunikácii posielal Epsteinovi fotografie žien s ich telesnými mierami, vyzdvihujúc ich krásu. Týždenník doplnil, že Siad poslal Epsteinovi aj fotografie Michele s textom „budeš ju milovať“. Týždenník však zdôraznil, že neexistuje žiadny dôkaz, že sa Michele s Epsteinom niekedy reálne stretla.
Dvaja bývalí Epsteinovi asistenti, ktorých týždenník oslovil so žiadosťou o vyjadrenie, uviedli, že Michele nikdy nevideli.
Der Spiegel sa pokúsil spojiť aj so Siadom, no on ani jeho právnik na viaceré žiadosti nereagovali.
V článku je citovaná matka modelky, ktorá uvádza, že sa obáva najhoršieho. „Myslím si, že už nie je nažive,“ uvádza sa v článku. „Že jej niečo urobili.“
Jeffrey Epstein bol v roku 2008 odsúdený za získavanie sexuálnych služieb od maloletých dievčat vo veku od 14 rokov. V roku 2019 zomrel vo väzení v New Yorku. Na život si siahol ešte predtým, než mal byť súdený za obvinenia z obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely.
Podľa správy žena, známa len ako „Michele“, odišla zo svojho rodného domu v septembri 2015 vo veku 22 rokov a odvtedy o nej nikto nepočul.
Údajne bola dlhodobo v kontakte s modelingovým agentom Danielom Siadom, ktorý mal väzby na zosnulého odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Siada zároveň vo Francúzsku vyšetrujú pre podozrenie, že napomáhal Epsteinovi pri obchodovaní so ženami a ich zneužívaní. On sám tieto obvinenia poprel.
Der Spiegel uviedol, že Siadovo meno sa v Epsteinových spisoch objavuje často. V e-mailovej komunikácii posielal Epsteinovi fotografie žien s ich telesnými mierami, vyzdvihujúc ich krásu. Týždenník doplnil, že Siad poslal Epsteinovi aj fotografie Michele s textom „budeš ju milovať“. Týždenník však zdôraznil, že neexistuje žiadny dôkaz, že sa Michele s Epsteinom niekedy reálne stretla.
Dvaja bývalí Epsteinovi asistenti, ktorých týždenník oslovil so žiadosťou o vyjadrenie, uviedli, že Michele nikdy nevideli.
Der Spiegel sa pokúsil spojiť aj so Siadom, no on ani jeho právnik na viaceré žiadosti nereagovali.
V článku je citovaná matka modelky, ktorá uvádza, že sa obáva najhoršieho. „Myslím si, že už nie je nažive,“ uvádza sa v článku. „Že jej niečo urobili.“
Jeffrey Epstein bol v roku 2008 odsúdený za získavanie sexuálnych služieb od maloletých dievčat vo veku od 14 rokov. V roku 2019 zomrel vo väzení v New Yorku. Na život si siahol ešte predtým, než mal byť súdený za obvinenia z obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely.