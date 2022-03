Médiá v KĽDR nazvali test balistickej rakety vzrušujúcim víťazstvom

Soul 26. marca (TASR) - Severokórejské médiá v sobotu zverejnili články, v ktorých velebili "úspech" KĽDR pri štvrtkovom odpálení novej medzikontinentálnej balistickej strely (ICBM) a nazvali ho "vzrušujúcim víťazstvom". TASR prebrala správu od juhokórejskej agentúry Jonhap.



Hlavný severokórejský denník Rodong Sinmun napísal na svojej titulnej strane: "Videli sme to a takisto to videl svet". V článku dodal: "Naša krajina sa opäť stala mocnejšou a naši ľudia ešte významnejšími."



Severná Kórea v piatok potvrdila, že odpálila nový typ medzikontinentálnej balistickej rakety na priamy príkaz svojho vodcu Kim Čong-una. Potvrdila tak, že odstupuje od vlastného moratória na testovanie atómových zbraní a rakiet dlhého dostrelu, ktorý aplikovala od roku 2018.



Podľa denníka raketa "letela ako šíp spravodlivosti a demonštrovala nezvratnú vojenskú silu" a nadmorská výška, ktorú dosiahla, je "výškou dôstojnosti nášho národa a jeho ľudí".



Denník opísal vodcu národa Kim Čong-una, ktorý dozeral na štart rakety, ako "súdruha, ktorý v majestátnom postoji pozdvihol svoju päsť spoločne so svojimi bojovníkmi" a zanechal tak nezmazateľnú stopu v dejinách.



"Cieľom rozvíjania strategických zbraní je získať zdrvujúcu silu, ktorá úplne zlomí vôľu Spojených štátov rozpútať otvorenú vojnu," vysvetlil denník.