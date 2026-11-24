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Médiá: V Lotyšsku posudzujú možnosť uzavretia hraníc s Ruskom
Podľa informácií portálu Kulbergs zastáva názor, že rozhodnutie by sa malo prijímať komplexne.
Autor TASR
Riga 24. novembra (TASR) - Lotyšský premiér Andris Kulbergs poveril príslušné ministerstvá, aby do konca budúceho týždňa sformulovali stanovisko Rigy k možnému uzavretiu alebo obmedzeniu prevádzky hraničných priechodov na hraniciach s Ruskom. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy pobaltského spravodajského portálu Delfi.
Podľa informácií portálu Kulbergs zastáva názor, že rozhodnutie by sa malo prijímať komplexne. Predseda lotyšskej vlády poukázal na to, že potrebné je zohľadniť nielen otázky bezpečnosti, ale aj riziko presunu cestujúcich a dopravných tokov medzi Lotyšskom, Estónskom a Litvou. Premiér tiež zdôraznil, že pre pobaltské krajiny je dôležité vypracovať koordinovaný prístup k hraničným obmedzeniam.
Lotyšský minister vnútra Janis Dombrava podporil prípadné uzavretie hraničných priechodov s Ruskou federáciou, pričom vyjadril nádej, že príslušné rozhodnutie bude prijaté v najbližších dňoch.
Túto otázku posudzuje Lotyšsko v súvislosti s rozhodnutím Estónska, ktoré od 1. decembra pozastaví prevádzku všetkých piatich svojich cestných hraničných priechodov s Ruskom. Hranice zostanú zatvorené minimálne pol roka. Po uplynutí tohto obdobia estónska vláda opäť vyhodnotí bezpečnostnú situáciu a rozhodne o prípadnom predĺžení opatrenia.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že si predvolalo estónskeho chargé d'affaires, aby protestovalo proti obvineniam Tallinnu z pokusu o podpaľačský útok, pre ktorý táto pobaltská republika pristúpila k rozhodnutiu uzavrieť ich spoločné hranice. Moskva označila tieto obvinenia za nepodložené a uviedla, že si vyhradzuje právo na politicko-diplomatické opatrenia na ochranu svojich záujmov a práv Rusov.
Podľa informácií portálu Kulbergs zastáva názor, že rozhodnutie by sa malo prijímať komplexne. Predseda lotyšskej vlády poukázal na to, že potrebné je zohľadniť nielen otázky bezpečnosti, ale aj riziko presunu cestujúcich a dopravných tokov medzi Lotyšskom, Estónskom a Litvou. Premiér tiež zdôraznil, že pre pobaltské krajiny je dôležité vypracovať koordinovaný prístup k hraničným obmedzeniam.
Lotyšský minister vnútra Janis Dombrava podporil prípadné uzavretie hraničných priechodov s Ruskou federáciou, pričom vyjadril nádej, že príslušné rozhodnutie bude prijaté v najbližších dňoch.
Túto otázku posudzuje Lotyšsko v súvislosti s rozhodnutím Estónska, ktoré od 1. decembra pozastaví prevádzku všetkých piatich svojich cestných hraničných priechodov s Ruskom. Hranice zostanú zatvorené minimálne pol roka. Po uplynutí tohto obdobia estónska vláda opäť vyhodnotí bezpečnostnú situáciu a rozhodne o prípadnom predĺžení opatrenia.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že si predvolalo estónskeho chargé d'affaires, aby protestovalo proti obvineniam Tallinnu z pokusu o podpaľačský útok, pre ktorý táto pobaltská republika pristúpila k rozhodnutiu uzavrieť ich spoločné hranice. Moskva označila tieto obvinenia za nepodložené a uviedla, že si vyhradzuje právo na politicko-diplomatické opatrenia na ochranu svojich záujmov a práv Rusov.