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Médiá: V priebehu troch mesiacov prídu do Poľska ďalší americkí vojaci

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

O posilnení americkej vojenskej prítomnosti poľskí predstavitelia podľa denníka rokujú s administratívou USA.

Autor TASR
Varšava 6. júla (TASR) - Do Poľska podľa Denníka Gazeta Prawna (DGP) v najbližších troch mesiacoch prídu ďalší americkí vojaci. Denník zároveň informoval, že rozhodnutie o prípadnom zriadení stálej vojenskej základne USA v krajine by mohlo padnúť v horizonte šiestich až 12 mesiacov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

O posilnení americkej vojenskej prítomnosti poľskí predstavitelia podľa denníka rokujú s administratívou USA. DGP s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že Washington má záujem pokračovať v rozvoji vojenskej spolupráce s Poľskom.

Šéf poľského prezidentského Úradu národnej bezpečnosti Bartosz Grodecki po rokovaniach v Pentagóne uviedol, že americkí predstavitelia označujú Poľsko za vzorového spojenca. Podľa neho tomu zodpovedajú aj vyhliadky ďalšej spolupráce v oblasti obrany.

DGP s odvolaním sa na neoficiálne informácie uviedol, že rozhodnutie o stálej americkej základni v Poľsku by mohlo byť prijaté do jedného roka.
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