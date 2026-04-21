Vanceho cesta do Islamabadu bola podľa médií zatiaľ odložená
Delegácie oboch krajín sa v Islamabade stretli prvýkrát 11. apríla.
Autor TASR
Washington 21. apríla (TASR) - Cesta viceprezidenta Spojených štátov J.D. Vancea do pakistanského Islamabadu na rokovania s Iránom bola odložená. Americké médiá o tom v utorok informovali s odvolaním sa na vládnych predstaviteľov. Washington k tomuto kroku podľa nich pristúpil po tom, čo Teherán nereagoval na americké vyjednávacie pozície. Upozornili na to agentúra AP a televízie Sky News a BBC, píše TASR.
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a prezidentov zať Jared Kushner sa majú v utorok popoludní východoamerického času stretnúť vo Washingtone, aby prediskutovali ďalší postup, potvrdil anonymný zdroj agentúry AP.
Predstaviteľ odmietol predpovedať, čo sa stane bez ďalšieho stretnutia v Islamabade po vypršaní prímeria medzi Iránom a USA. Poznamenal, že Trump si ponecháva možnosti, ktoré nezahŕňajú obnovenie leteckých útokov.
BBC kontaktovala Biely dom s otázkou, či sa očakáva, že americká delegácia odíde neskôr, alebo či je cesta odložená na neurčito. Podľa BBC nateraz zostáva isté iba to, že Vance zo Spojených štátov neodcestoval. Členovia Trumpovej administratívy totiž ešte predtým viacerým médiám potvrdili, že viceprezident sa v utorok zúčastňuje na politických stretnutiach v Bielom dome. Sky News zdôrazňuje, že let medzi americkou a pakistanskou metropolou trvá približne 14 hodín.
Svoju účasť na rokovaniach v Islamabade doposiaľ nepotvrdil ani Irán. Pakistanský minister informácií Tarar v utorok oznámil, že stále nedostali formálnu odpoveď od Teheránu, či na tieto rokovania vyšle svoj tím. Delegácie oboch krajín sa v Islamabade stretli prvýkrát 11. apríla.
Značná neistota okrem konania rokovaní zostáva aj v súvislosti s časom, kedy súčasné prímerie medzi USA a Iránom vyprší. Zatiaľ čo Trump informoval, že sa skončí vo štvrtok o 2.00 h SELČ, Pakistan aj Irán v utorok uviedli, že sa tak stane v približne rovnakom čase už o 24 hodín skôr, teda v noci na stredu.
