Médiá: Vatikán by mohol hostiť nové kolo rusko-ukrajinských rozhovorov

Rím 22. mája (TASR) - Nové kolo rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou by sa mohlo uskutočniť vo Vatikáne v polovici júna. S odvolaním na denník The Wall Street Journal (WSJ) o tom vo štvrtok informovala talianska tlačová agentúra ANSA, píše TASR.



Denník citoval anonymné zdroje, podľa ktorých by americkú delegáciu viedol minister zahraničných vecí Marco Rubio a súčasťou delegácie by bol aj vyslanec prezidenta USA Keith Kellogg.



Vatikánsky štátny tajomník Pietro Parolin ešte minulý týždeň povedal, že pápež Lev XIV. je ochotný poskytnúť Vatikán ako miesto na priame stretnutie medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyjadril sa tak v piatok, teda v deň, keď sa v tureckom Istanbule uskutočnili prvé priame rusko-ukrajinské rozhovory za viac než tri roky trvania vojny na Ukrajine.



Myšlienku mierových rokovaní vo Vatikáne načrtol v pondelok aj šéf Bieleho domu Donald Trump po telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová v utorok uviedla, že pápež potvrdil ochotu Vatikánu hostiť rokovanie medzi Moskvou a Kyjevom. Kancelária premiérky oznámila, že Taliansko je pripravené „uľahčiť kontakty a pracovať na dosiahnutí mieru“ na Ukrajine a „pozitívne vníma“ ochotu pápeža hostiť rozhovory vo Vatikáne, informuje stanica BBC.



K možným rokovaniam vo Vatikáne sa v stredu vyjadril aj fínsky prezident Alexander Stubb. Ten v rozhovore vo verejnoprávnom rozhlase Yle povedal, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že budúci týždeň by sa vo Vatikáne mohli uskutočniť rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou na technickej úrovni. Na tomto možnom stretnutí by sa podľa neho zúčastnili aj americkí a európski predstavitelia.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Kyjev spoločne so svojimi partnermi zvažuje organizáciu summitu na vysokej úrovni medzi Ukrajinou, Ruskom, Spojenými štátmi, krajinami EÚ a Britániou. Konať by sa podľa neho mohlo v Turecku, Vatikáne či Švajčiarsku.